Якщо раніше розширення у Польщі площ під будь-якою культурою сприймалося в Україні як пряма конкуренція та потенційні збитки, то зараз усе змінилося. Під час війни та невизначеності по всіх напрямках практично будь-яке підвищення врожайності в Польщі швидко поглинатиметься українським ринком.

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Прогнози на цю зиму у експертів не дуже втішні — як щодо електрики та опалення, так і щодо продуктових цінників. Періодично з'являються новини то про очікування збільшення цін на молочку, то про захмарні ціни на овочі, то про неминуче подорожчання хліба. Але сьогодні у експертів є для споживачів добрі новини: ціни на картоплю захмарними все ж таки не будуть.

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В Україні подорожчає хліб: експерти озвучили головні причини

"Ще місяць тому була інформація про хороший урожай картоплі тільки в Італії, що на українському ринку ніяк не позначилося б. Адже Італія від нас досить далеко, тож возити звідти картоплю в Україну дорого і недоречно, — каже експертка Світового Банку Оксана Руженкова. — Проте зараз вже ясно, що гарний врожай картоплі зібрали в Польщі та Німеччині, насамперед, за рахунок розширення виробничих площ на 7%. Це означає, що як тільки вітчизняні фермери почнуть завищувати ціни на свою продукцію, ритейл оперативно імпортує більш фінансово доступну польську картоплю".

Дефіцита картоплі взимку не буде Фото: stockking/freepik

Гарний урожай у Німеччині означає, що німцям вистачить своєї картоплі, продовжує експертка. Тобто поляки не зможуть вільно збувати західному сусідові свій надлишок, а з більшою вірогідністю поставлять його на український ринок. Тож дорожче 30 грн за кг картоплі, всупереч більш раннім прогнозам, не буде: закордон нам допоможе!

За словами Оксани Руженкової, якщо раніше розширення у Польщі площ під будь-чим сприймалося в Україні як пряма конкуренція та потенційні збитки, то зараз усе змінилося. Принаймні, якщо дивитися на ситуацію з позиції вітчизняного споживача. Під час війни та невизначеності по всіх напрямках практично будь-яке підвищення врожайності в Польщі поглинатиметься українським ринком.

Гарний урожай у Німеччині означає, що поляки не зможуть вільно збувати західному сусідові свій надлишок, а з більшою вірогідністю поставлять його на український ринок

"2022 року Польща збільшила експорт в Україну на 55%, а 2023 року — ще на 16%, — звертає увагу експертка. — Про це говорять польські аналітики і це маємо враховувати і ми. Після страйків польських фермерів зерновики Польщі втратили шанс експортувати українське зерно. Тепер надлишки агропродукції, які не можуть освоїти одеські порти, вирушають на експорт через Румунію. Польща, яка втратила шанс розвинути за кошти Євросоюзу свою портову логістичну інфраструктуру для експорту українського зерна, як це зробила Румунія, зробила висновки і зрозуміла, що співпрацювати з Україною вигідно: з нами краще та зручніше виходити на нові експортні ринки. Сподіваюся, що мине зовсім небагато часу, і ми дивитимемося один на одного не тільки як на потенційні ринки збуту, а й як на партнерів".

Нагадаємо, що експерти розповіли, чому в Україні подорожчає хліб.

Раніше Фокус писав, як подорожчав продуктовий кошик українців.