Если раньше расширение в Польше площадей под любой культурой воспринималось в Украине как прямая конкуренция и потенциальные убытки, то сейчас все изменилось. Во время войны и неопределенности по всем направлениям практически любое повышение урожайности в Польше будет быстро поглощаться украинским рынком.

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Прогнозы на эту зиму у экспертов не очень утешительные — как в отношении электричества и отопления, так и в отношении продуктовых ценников. Периодически появляются новости то об ожидании увеличения цен на молочку, то о заоблачных ценах на овощи, то о неизбежном подорожании хлеба. Но сегодня у экспертов есть для потребителей хорошие новости: цены на картофель заоблачными все же не будут.

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В Украине подорожает хлеб: эксперты озвучили главные причины

"Еще месяц назад была информация о хорошем урожае картофеля только в Италии, что на украинском рынке никак не сказалось бы. Ведь Италия от нас достаточно далеко, поэтому возить оттуда картофель в Украину дорого и неуместно, — говорит эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова. — Однако сейчас уже ясно, что хороший урожай картофеля собрали в Польше и Германии, прежде всего, за счет расширения производственных площадей на 7%. Это означает, что как только отечественные фермеры начнут завышать цены на свою продукцию, ритейл оперативно импортирует более финансово доступный польский картофель".

Дефицита картофеля зимой не будет Фото: stockking/freepik

Хороший урожай в Германии означает, что немцам хватит своего картофеля, продолжает эксперт. То есть поляки не смогут свободно сбывать западному соседу свой избыток, а с большей вероятностью поставят его на украинский рынок. Поэтому дороже 30 грн за кг картофеля, вопреки более ранним прогнозам, не будет: заграница нам поможет!

По словам Оксаны Руженковой, если раньше расширение в Польше площадей под что-либо воспринималось в Украине как прямая конкуренция и потенциальные убытки, то сейчас все изменилось. По крайней мере, если смотреть на ситуацию с позиции отечественного потребителя. Во время войны и неопределенности по всем направлениям практически любое повышение урожайности в Польше будет поглощаться украинским рынком.

Хороший урожай в Германии означает, что поляки не смогут свободно сбывать западному соседу свой излишек, а с большей вероятностью поставят его на украинский рынок

"В 2022 году Польша увеличила экспорт в Украину на 55%, а в 2023 году — еще на 16%, — обращает внимание эксперт. — Об этом говорят польские аналитики и это должны учитывать и мы. После забастовок польских фермеров зерновики Польши потеряли шанс экспортировать украинское зерно. Теперь излишки агропродукции, которые не могут освоить одесские порты, отправляются на экспорт через Румынию. Польша, которая потеряла шанс развить за средства Евросоюза свою портовую логистическую инфраструктуру для экспорта украинского зерна, как это сделала Румыния, сделала выводы и поняла, что сотрудничать с Украиной выгодно: с нами лучше и удобнее выходить на новые экспортные рынки. Надеюсь, что пройдет совсем немного времени, и мы будем смотреть друг на друга не только как на потенциальные рынки сбыта, но и как на партнеров".

Напомним, что эксперты рассказали, почему в Украине подорожает хлеб.

Ранее Фокус писал, как подорожала продуктовая корзина украинцев.