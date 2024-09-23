Цены на хлеб будут расти. Это может произойти из-за подорожания стоимости производства. Фокус подробно исследовал ситуацию.

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Неурожай может стать основной причиной подорожания стратегического продукта — хлеба. Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко предупредил, что хотя резкого роста цен на хлеб в ближайшее время не прогнозируют, но учитывая тенденции, ожидать определенного подорожания все же приходится. Что же происходит и какие причины будут влиять на цену хлебобулочных изделий?

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко предупредил о росте цен на хлеб

Почему подорожает хлеб: эксперты назвали причины

В Украине собрали более 35 млн тонн урожая, намолотили 29 млн тонн зерновых. Об этом отчитались в Министерстве аграрной политики и продовольствия. На производительность, в частности, поздних культур негативно повлияли засуха и аномальная жара. Для сравнения, в прошлом году аграрии собрали почти вдвое больше — 60 млн тонн зерновых и зернобобовых. Однако, как напомнил Фокусу экономический эксперт Дмитрий Чурин, в Украине уже в мае 2024-го произошел рост цен на отдельные продукты. Речь идет и о подорожании хлеба.

В Украине собрали более 35 млн тонн урожая намолотили 29 млн тонн зерновых

"С начала года хлебобулочные изделия подорожали в среднем более чем на 10%. К сожалению, цены для конечных потребителей продолжат расти в ближайшие месяцы. Прежде всего, новый всплеск цен обусловлен ростом стоимости электроэнергии как для бизнеса, так и для населения", — сказал директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

С экономистом соглашается заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, в течение 2024 года цены уже продемонстрировали достаточно серьезную динамику.

В прошлом году аграрии собрали почти вдвое больше — 60 млн тонн зерновых и зернобобовых Фото: The New Yorker

"Только за июль хлеб подорожал на 2%. Это связано в значительной степени с использованием энергоносителей, привлечением генераторов в работу предприятий. Такая же ситуация в молочной отрасли и в целом в животноводстве. И тенденции на осень так же будут предусматривать такие последствия в условиях регулярных отключений. Мы уже слышим, что на конец октября при уровне потребления и уменьшении температурного режима будет задействоваться большая генерация, следовательно отключений будет больше. Поэтому нам нужно будет думать, как это заменить. Например, по работе магазинов, то в условиях работающего генератора, расходы увеличиваются более чем на 2-3%, и это только сеть. А если мы говорим о производителях, то иногда в 3-4 раза дорожает себестоимость продукции, что соответственно будет закладываться в основе цены", — отметил Марчук.

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Он также напомнил, что в условиях повышения акцизов на топливо с 1 сентября и роста цен на горюче-смазочные материалы (для дизтоплива в среднем +5%), в основу производства будут закладывать и эту составляющую.

"Я не исключаю, что осенний период мы пройдем с показателями роста на ряд продуктов в пределах 10-15%", — отметил Денис Марчук.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко отметил, что подорожание хлеба и других хлебобулочных изделий — это следствие подорожания себестоимости.

Подорожание хлеба и других хлебобулочных изделий — это следствие подорожания себестоимости

"Говорить о том, что увеличится рентабельность, не приходится. Она только падает, потому что мы не успеваем компенсировать рост цен на сырье подорожанием продукции", — добавил он.

По его словам, сейчас пекари имеют нулевую рентабельность из-за роста стоимости сырья почти на 40% за май-июнь. Кроме того, расходов добавляет и ситуация в энергетике. Ведь пекари вынуждены работать на генераторах, а эта электроэнергия стоит в 2,5-3 раза дороже, чем от сети. "Это приводит к увеличению расходов и росту цен. В ближайшее время резкого роста цен не будет, но учитывая тенденции, мы ожидаем определенного подорожания", — отметил Тараненко.

В сентябре 2024 года в магазинах пшеничный хлеб (600 г) в среднем стоит около 34 грн. В разных супермаркетах стоимость колеблется от 29,65 до 37,4 грн Фото: Freepik

Фокус уже писал о том, что несмотря на уменьшение урожая зерновых, Украина прокормит себя. И прежде всего потому, что потребление серьезно сократилось. Как сказала эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова, государство оставляет в стране сырья с запасом в несколько миллионов. Этот запас достаточно хороший, чтобы хлеба хватило на всех. Однако относительно цен, то они действительно могут вырасти. Одна из причин — стоимость переработки.

В условиях военных рисков им крайне необходимо иметь средства на проведение весенней посевной

"В условиях военных рисков им крайне необходимо иметь средства на проведение весенней посевной. Да, все боятся инфляции, перебоев с электроэнергией. То же мукомольное предприятие, которое почувствовало подорожание электроэнергии, однозначнобудет пытаться продать муку дороже внутри страны, потому что ему тоже нужно платить зарплаты, закупать газ, электроэнергию и иметь хоть какую-то маржу, чтобы не сокращаться. Все это скажется на цене", — отметила Оксана Руженкова.

В сентябре 2024 года в магазинах пшеничный хлеб (600 г) в среднем стоит около 34 грн. В разных супермаркетах стоимость колеблется от 29,65 до 37,4 грн.

Заметим, что кроме хлеба в августе в Украине значительно подорожали яйца и овощи (на 7,1% и 5,2%).