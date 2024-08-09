Цены на хлеб подскочат на 15–20%: эксперт объяснил, когда это произойдет

По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей, в Украине могут начаться проблемы с выпечкой хлеба, если не повысить цены в ближайшее время. Некоторые производители уже вынуждены сокращать ассортимент и уменьшать количество работников.

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Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко прогнозирует подорожание хлебобулочных изделий уже в августе на 10–20%. Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, уже в ближайшее время могут начаться проблемы с выпечкой разве что из-за роста цен на составляющие. В целом хлебобулочная продукция может подорожать уже в августе, поскольку до сентября некоторые производители, которые работают в "белую", могут "не дотянуть" и закрыться.

"Это (рост цен, — ред.) будет в пределах 10–20% в зависимости от ассортимента и, к сожалению, это вынужденный шаг, который позволит сегодня пекарям работать. Потому что некоторые заводы уже работают в одну смену, уже сокращают ассортимент. И, к сожалению, если такими темпами будет продолжаться без поднятия цены, то в сентябре месяце прогнозируется даже дефицит хлебобулочной продукции", — пояснил Дученко.

Эксперт добавил, что ситуация для пекарей неутешительная из-за возможного повышения всех составляющих, в частности энергоносителей и, вероятно, налогов.

"Сейчас вопрос с налогами. Тоже мы не знаем, в какую сторону развернется. То, что зерно и соответственно мука дешеветь не будет. По прогнозу, ближайших 2–3 месяца высший сорт будет 15–16 тысяч за тонну. Это все опять таки будет прогнозировать рост цен", — отметил Дученко.

По словам Дученко, цена за килограмм хлеба массового потребления должна быть около 40 грн.

Напомним, что в Украине есть реальный риск перебоев с хлебом, поскольку в июне и июле основные производители хлеба работали на грани убытков или без прибыли. Цены на муку, составляющие 40% от себестоимости хлеба, выросли на 50% за последние несколько месяцев и продолжают расти. Другое сырье, электроэнергия, логистика и упаковка также подорожали.

9 июня президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что уже в ближайшие несколько месяцев стоимость хлеба может вырасти на 30%.