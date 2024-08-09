Ціни на хліб підскочать на 15−20%: експерт пояснив, коли це станеться

За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів, в Україні можуть розпочатися проблеми з випіканням хліба, якщо не підвищити ціни найближчим часом. Деякі виробники уже змушені скорочувати асортимент та зменшувати кількість працівників.

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Президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київхліб" Юрій Дученко прогнозує здорожчання хлібобулочних виробів уже в серпні на 10–20%. Про це він сказав в етері телеканалу "Київ 24".

За його словами, вже найближчим часом можуть розпочатися проблеми з випіканням хліба через зростання цін на складники. Загалом хлібобулочна продукція може здорожчати вже у серпні, оскільки до вересня деякі виробники, які працюють в "білу", можуть "не дотягнути" та закритися.

"Це (зростання цін, — ред.) буде в межах 10–20% в залежності від асортименту і, на жаль, це змушений крок, який дозволить сьогодні пекарям працювати. Тому що деякі заводи вже працюють в одну зміну, уже скорочують асортимент. І, на жаль, якщо такими темпами буде продовжуватися без підняття ціни, то у вересні місяці прогнозується навіть дефіцит хлібобулочної продукції", — пояснив Дученко.

Експерт додав, що ситуація для пекарів невтішна через можливе підвищення всіх складових, зокрема енергоносіїв та, ймовірно, податків.

"Зараз питання з податками. Теж ми не знаємо, в яку сторону розвернеться. Те, що зерно і відповідно борошно дешевшати не буде. За прогнозом, найближчих 2–3 місяці вищий гатунок буде 15–16 тисяч за тонну. Це все знову таки буде прогнозувати зростання цін", — зазначив Дученко.

За словами Дученка, ціна за кілограм хліба масового вжитку має бути приблизно 40 грн.

Нагадаємо, що в Україні є реальний ризик перебоїв із хлібом, оскільки в червні та липні основні виробники хліба працювали на межі збитків або без прибутку. Ціни на борошно, що становлять 40% від собівартості хліба, зросли на 50% за останні кілька місяців і продовжують зростати. Інша сировина, електроенергія, логістика та упаковка також подорожчали.

9 червня президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що вже в найближчі кілька місяців вартість хліба може зрости на 30%.