В Україні можуть початися перебої з одним із головних продуктів: у чому причина

Ціни на борошно збільшилися через нестачу зерна другого класу, необхідного для хлібопечення, а також через те, що продавці утримують зерно, сподіваючись на більш вигідні ціни.

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В Україні є реальний ризик перебоїв із хлібом, оскільки в червні та липні основні виробники хліба працювали на межі збитків або без прибутку. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, передає Мінфін.

Юрій Дученко повідомив, що ціни на борошно зросли на 50% за останні кілька місяців і продовжують зростати. Вартість борошна піднялася з 10 тисяч до 15 тисяч гривень за тонну і може сягнути 16-16,2 тисячі до листопада.

Оскільки борошно становить близько 40% собівартості хліба, а інша сировина, електроенергія, логістика та упаковка також подорожчали, необхідно підвищити ціни на хліб на 15-20%. Без цього багато хлібозаводів можуть зупинитися, що призведе до перебоїв із постачанням. Деякі підприємства вже працюють в одну зміну або перебувають на межі зупинки.

За його словами, ціни на борошно зросли через обмежену пропозицію зерна другого класу, яке потрібне для випічки хліба, а також через те, що продавці затримують зерно в очікуванні кращих цін. Борошна також витрачають більше через перебої з електроенергією, хоча у хлібозаводів критичної інфраструктури вони були незначними.

Він зазначив, що пекарі не можуть підняти ціни на хліб відповідно до зростання витрат, що призводить до фінансових труднощів і проблем із виконанням контрактів.

Нагадаємо, 13 червня Фокус розбирався, які продукти коштуватимуть дорожче через зростання вартості електроенергії.

9 червня президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що вже в найближчі кілька місяців вартість хліба може зрости на 30%.