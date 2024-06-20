Здорожчає не лише хліб: за які продукти доведеться плати найбільше через блекаути

За прогнозами українських виробників, неминучим може стати здорожчання кондитерських виробів. Але найбільше у ціні підскочить молочна продукція.

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Перебої з електроенергією призведуть до здорожчання харчових продуктів, зокрема хліба та молочки. Виробники намагаються адаптуватися до нових викликів і реалій. Ситуацію на ринку проаналізувало видання Forbes.

Прогноз зростання цін на бакалію та молочні продукти

Виробники прогнозують, що ціни на бакалійні товари можуть зрости від 5 до 15%, а на молочні продукти — до 30%. Це пов'язано з тим, що виробникам доводиться використовувати генератори для підтримки виробничих процесів через дефіцит енергомережі, а електроенергія з генераторів у 2-3 рази дорожча, ніж у мережі.

Ціна на шоколад

"Львівська майстерня шоколаду" щорічно виробляє 720 тонн продукції на фабриці у Львові. Виробництво живиться від трьох генераторів потужністю 30 кВт кожен. Поки компанія оптимізує графіки, щоб мінімізувати використання генераторів.

Наразі це не впливає на ціну продукції, але можливе коригування цін при значніших відключень світла. Електроенергія складає 3% собівартості продукції, і ця частка може зрости вдвічі при частішому використанні генераторів.

Виробництво хліба

За заявою великих постачальників, з якими поспілкувалися журналісти Forbes, окрім проблем з електроенергією, на кінцеву вартість хліба впливає зростання цін на зерно та дефіцит критично важливих працівників.

Внаслідок цього ціна на хліб вже зросла на 10% і найближчим часом зросте ще на 20%. Вартість електроенергії закладена у виробничі процеси хліба складає приблизно 5%.

Проблеми молочної промисловості

У молочному виробництві через необхідність постійного дотримання температурного режиму ціна електроенергії закладена на рівні до 10%. Відповідно прогнозується, що найближчим часом ціна на молочні продукти зросте на 10%, а до осені — на 25-30%.

Ситуація у супермаркетах

Великі магазини також можуть вдатися до збільшення цін на різні товари в межах від 5 до 15%, а також скорочувати асортимент деяких товарів, що швидко псуються.

Розв'язання проблеми

Forbes пише, що єдиним виходом із ситуації є автономне забезпечення себе електроенергією. Наприклад, компанія "Хлібодар" хоче створити власну генераційну мережу, комбінуючи сонячні, вітрові та інші види генерації.

Нагадаємо, 13 червня Фокус розбирався, які продукти коштуватимуть дорожче через зростання вартості електроенергії.

9 червня президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що уже в найближчі кілька місяців вартість хліба може зрости на 30%.