Є всі передумови: в Україні суттєво зростуть ціни на хліб, — директор хлібзаводу

Проблеми з електропостачанням, брак працівників і криза платежів — проблеми, з якими зіткнулася хлібна галузь в Україні. Уже в наступні кілька місяців вартість продукту №1 може зрости на 30%.

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Проблеми в українській енергетиці торкнулися і хлібної галузі, де ситуація з постачанням електрики сьогодні критична. Це врешті-решт відіб'ється і на кінцевій ціні для споживача, оскільки вартість хліба може зрости на третину. Про це в коментарі AgroPortal.ua заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко.

Він нагадує, що більшість підприємств хлібної галузі сьогодні належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, а отже, їм не повинні відключати електроенергію. Однак у реальності картина абсолютно протилежна. Через це ті підприємства, які мають можливість, переходять на електрогенератори, що позначається на стабільності роботи та подальшій ціні готового продукту.

"Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, проте аварійні відключення, відключення поза графіком, призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи можуть працювати на генераторах. А ті, що мають, мають бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше. Ситуація вже призвела до дефіциту потужностей, адже є заводи, які не можуть відновити обладнання через блекаути", — наголосив експерт.

Вимкнення світла та зміщення графіків впливають на якість готової продукції Фото: УНІАН

Він зазначив, що графіки відключення електроенергії для хлібозаводів також не підходять, оскільки впливають на технологічний цикл. Так, якщо світла немає 2 години, графік випікання хліба зміщується на 8 годин.

Щодо ціноутворення, то в собівартості хліба простої рецептури електрика становить 50 копійок, а під час виробництва цього ж хліба на генераторі — 1,5 грн.

Друга проблема, з якою зіткнулася галузь, — бронювання працівників. Через брак людей деякі заводи змушені змінювати графік роботи, а також коригувати обсяги та асортимент виробництва в бік скорочення. Крім того, зараз критично важливі працівники, яким складно знайти заміну.

Але й на цьому перелік викликів, з якими зіткнулися хлібопекарі, не обмежується. Гостро стоїть проблема з відсутністю зерна другого і третього класу.

"Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%", — каже Дученко.

Вишенька на торті — криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і ЗСУ.

"Брак обігових коштів не дає змоги підприємствам вчасно платити за сировину, енергоносії, зарплату. А ще потрібно придбати генератори, пальне. Вже мовчу про розвиток і модернізацію галузі, на що взагалі немає коштів", — акцентує експерт.

Таким чином, резюмує Дученко, вже зараз є всі передумови до того, що хліб спочатку подорожчає на 10%, а в наступні кілька місяців його ціна зросте ще на 20%.

У наступні кілька місяців ціна хліба знову зросте Фото: УНІАН

Тим часом Росія показово і безсоромно вивозить зерно із захоплених українських територій, а росЗМІ "засвітили" частину компаній і суден у Маріуполі, які це роблять.

Раніше Фокус писав, чому українське зерно не "монтується" в ЄС.