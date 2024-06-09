Есть все предпосылки: в Украине существенно вырастут цены на хлеб, – директор хлебзавода

Проблемы с электроснабжением, нехватка работников и кризис платежей – проблемы, с которыми столкнулась хлебная отрасль в Украине. Уже в следующие несколько месяцев стоимость продукта №1 может вырасти на 30%.

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Проблемы в украинской энергетике коснулись и хлебной отрасли, где ситуация со снабжением электричеством сегодня критическая. Это в конце концов отразится и на конечной цене для потребителя, поскольку стоимость хлеба может вырасти на треть. Об этом в комментарии AgroPortal.ua заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

Он напоминает, что большинство предприятий хлебной отрасли сегодня относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, а значит, им не должны отключать электроэнергию. Однако в реальности картина совершенно противоположная. Из-за этого те предприятия, которые имеют возможность, переходят на электрогенераторы, что отражается на стабильности работы и дальнейшей цене готового продукта.

"Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика, приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования. Не все заводы могут работать на генераторах. А имеющие должны быть предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не больше. Ситуация уже привела к дефициту мощностей, ведь есть заводы, которые не могут восстановить оборудование из-за блэкаутов", – подчеркнул эксперт.

Отключение света и смещение графиков влияют на качество готовой продукции Фото: УНИАН

Он отметил, что графики отключения электроэнергии для хлебозаводов также не подходят, поскольку влияют на технологический цикл. Так, если света нет 2 часа, график выпечки хлеба смещается на 8 часов.

Что касается ценообразования, то в себестоимости хлеба простой рецептуры электричество составляет 50 копеек, а при производстве этого же хлеба на генераторе – 1,5 грн.

Вторая проблема, с которой столкнулась отрасль, – бронирование работников. Из-за нехватки людей некоторые заводы вынуждены менять график работы, а также корректировать объемы и ассортимент производства в сторону сокращения. Кроме того, сейчас критически важны работники, которым сложно найти замену.

Но и на этом перечень вызовов, с которыми столкнулись хлебопекари, не ограничивается. Остро стоит проблема с отсутствием зерна второго и третьего класса.

"Не понимаю, как мы будем работать до нового урожая. Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Сама мука поднялась также в цене на 25-30%", – говорит Дученко.

Вишенка на торте – кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и ВСУ.

"Нехватка оборотных средств не позволяет предприятиям своевременно платить за сырье, энергоносители, зарплату. А еще нужно приобрести генераторы, горючее. Уже молчу о развитии и модернизации отрасли, на что вообще нет средств", — акцентирует эксперт.

Таким образом, резюмирует Дученко, уже сейчас есть все предпосылки к тому, что хлеб сначала подорожает на 10%, а в следующие несколько месяцев его цена вырастет еще на 20%.

В следующие несколько месяцев цена хлеба снова вырастет Фото: УНИАН

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