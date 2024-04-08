Разоблачила пропаганда: идентифицированы суда и компании РФ, которые вывозили украинское зерно (видео)

Действия россиян подпадают под уголовную ответственность, ведь суда не получают разрешение от украинской пограничной службы, а украинские органы власти в оккупированных портах отсутствуют.

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Россия показательно и бесстыдно вывозит зерно с захваченных украинских территорий, а росСМИ "засветили" часть компаний и судов, которые это делают. Как это происходит, на примере захваченного Мариуполя рассказали в расследовании журналисты Bihus.Info.

За 2 года оккупации сюда неоднократно прибывали захватнические суда. Впервые российское судно зафиксировали через 3 месяца после захвата города в мае 2022 года. Фотографии из порта в тот день получил и опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. На фото попало название судна RM3 и идентификатор номера. Российская пропаганда тоже ничего не скрывала и утром того дня выложила видео с прибытием этого сухогруза в мариупольский порт.

Сосуд, который прибыл в порт из Ростова-на-Дону, пробыл в порту 2 дня. В тот раз они воровали из Мариуполя не зерно, а металл. Позже RM3 "светился" в других российских материалах, когда доставлял в Мариуполь стройматериалы, но с чем судно возвращалось в Россию, не показывали. Впрочем, журналисты выяснили, что сухогруз принадлежит тому же владельцу, другое судно которого "Астрахань" точно вывозило украинское зерно.

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В мае 2023 года росСМИ сообщили, что из Мариуполя вышло первое загруженное украинским зерном судно. Журналисты скрыли название судна, но его открыл Петр Андрющенко. Судно называлось "Междуреченск". Он прибыл в Мариуполь за несколько дней до разоблачительной операции россиян. Впоследствии оккупанты прекратили прятать название судна и "Междуреченск" засветился в нескольких видеороликах и новостях о загрузке и вывозе зерна с оккупированных территорий Украины.

В июле 2023 года оккупанты отчитались, что еще два судна грузят украинское зерно. Одно из них STK1003 — впервые прибыло в Мариуполь именно в июле 2023 года. Следующие несколько месяцев судно моталось в захваченный порт и вывозило оттуда добычу. В августе 2023 года судно также вывозило зерно из Украины. Также прибыло еще одно судно STK1016 тоже вывозило украинское зерно. В сентябре оно снова попало в видеоотчеты оккупантов во время загрузки зерна. Трекинговые сервисы подтверждают, что оно было в порту в Мариуполе.

Чьи суда вывозили украинское зерно

"Междуреченск" и RM3 принадлежат ростовской группе "Река Море". Она принадлежит российскому предпринимателю Геннадию Арустамову в прошлом капитану буксира.

STK1003 и STK1016 принадлежат питерской фирме "Удаленный морской терминал". У нее куча владельцев-ноунеймов, а руководит российским захватническим флотом в Мариуполе компания "Роскапстрой", которой руководит Максимова Юлия Геннадьевна, оно принадлежит подсанкционному российскому чиновнику Марату Хуснуллину. Сам "Роскапстрой" до сих пор не находится под санкциями партнеров Украины.

Кто загружает зерно

На три упомянутых выше судна грузила пшеницу российская фирма "Санагро" — свежесозданный зернотрейдер, зарегистрированный в Ростове-на-Дону в конце 2022 года, а владелец фирмы — украинец Мищук Николай Юрьевич 1983 года рождения. Сейчас он получил гражданство РФ и имеет ряд агрофирм, которые ведут деятельность на захваченной Донетчине.

Есть среди похитителей зерна и московская компания "Зорка Фуд", записанная на граждан РФ и Беларуси. Еще одна фирма "АстаГрупп, зарегистрированная в оккупированном Донецке. Принадлежит гражданину России Роберту Асатряну и загружала зерно как минимум на одно из судов.

также в похищении украинского зерна фигурирует фирма "КС Дон", зарегистрированная в Ростове-на-Дону, которая принадлежит россиянину Илье Бредихину. Ее грузовики регулярно "палились" во время подвоза зерна в мариупольский порт.

Такие действия россиян подпадают под уголовную ответственность, ведь суда не получают разрешение от украинской пограничной службы, а украинские органы власти в оккупированных портах отсутствуют.

Тем временем в ЕС обсуждают необходимость ограничения импорта аграрной продукции из России и Беларуси на фоне фермерских протестов. Почему это необходимо сделать и как россияне воруют украинское зерно в оккупации — в материале Алисы Юрченко.

Напомним, что награбленное зерно и металл РФ пытается экспортировать и предоставить странам Африки в виде помощи. "Теневой флот" работает с выключенной идентификационной системой, чем нарушает международное морское право.