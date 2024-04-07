Украли 55 тысяч тонн: в Сирию прибыли балкеры РФ с украинским зерном (фото)

Один из российских балкеров в течение почти двух лет совершил 24 рейса из Севастополя в Сирию. За это время он вывез более 700 тыс. тонн грузов, среди которых может быть агропродукция, выращенная на оккупированных территориях.

Related video

В порту Тартус в Сирии заметили два российских балкера, нагруженных краденым украинским зерном. Предыдущее появление в этом порту состоялось два месяца назад. О регулярных рейсах кораблей РФ, которые свободно везут грузы через Босфор, OSINT-расследователь с ником MT Anderson рассказал в соцсети X.

MT Anderson опубликовал спутниковые фотографии причалов в сирийском порту Тартус, сделанные 4 апреля в 08:10 по времени UTC (в 11:10 по Киеву). На фотографиях — балкеры "Матрос Кошка" и "Михаил Ненашев", которые стоят рядом возле одного из пирсов.

Санкции РФ — балкеры РФ в апреле 2024 года в порту в Сирии Фото: Twitter / MT Anderson

OSINT-расследователь отметил, что вместе эти два корабля привезли в Сирию 55 тыс. тонн зерна, украденного у украинцев. При этом ссылается на фотографии с "Матросом Кошкой", сделанные 24 марта 2024 года. На фотографиях зафиксирован момент движения через пролив Босфор и указывается, что "используя фальсифицированные манифесты и морские хитрости", корабль прибыл из Севастополя и движется на Ближний Восток

Санкции РФ — балкер "Матрос Кошка" проходит через пролив Фото: Twitter Санкции РФ — балкер "Матрос Кошка" везет украденное зерно Фото: Twitter

Также есть видео движения балкера "Михаил Ненашев", опубликованное в аккаунте YorukIsik в соцсети X. Автор заметке подсчитал, что этот корабль в течение последних 22 месяцев выходил из Севастополя и проходил через Босфор 24 раза. При этом он суммарно провез 745 тыс. тонн груза.

Некоторые детали о движении кораблей РФ добавили в Telegram-канале "Крымский ветер". В заметке указывается, что их заметили на спутниковых фотографиях, сделанных в феврале 2024 года — они как раз находились в Тартусе. Кроме того, отметили, что капитаны выключают систему AIS, которая дает возможность отслеживать перемещения, или вносят в нее ложные данные, чтобы скрыть пребывание в портах Севастополя.

Санкции РФ — балкеры с зерном в феврале 2024 года Фото: Крымский ветер

Санкции на РФ — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал о российских и иностранных кораблях, которые вывозят агропродукцию, выращенную на оккупированных территориях. Для этого в Черное море заходят корабли, которые выключают приборы слежения (транспондеры). Например, один из таких случаев зафиксировали в августе 2022 года. В СМИ рассказали о балкере Razoni, который заметили в Сирии. Журналисты установили, что капитан выключил транспондер и таким образом сумел вывезти 76 тыс. тонн украинской кукурузы. Летом же стало известно о причастности Турции к российским махинациям: об этом рассказал украинский посол.

В следующем году, в 2023, в СМИ сообщили об аналогичных сделках с Ливаном. Кроме того, как выяснилось, Китай также имеет желание покупать агропродукцию, украденную на оккупированных территориях.

Напоминаем, в марте западные медиа проанализировали влияние санкций на РФ и сделали вывод, что они действуют, но нужно вводить вторичные санкции. Между тем западные компании, которые пытались и дальше работать в стране-агрессоре, благодаря этому потеряли 100 млрд долл.