Турция покупает у России краденое украинское зерно, — посол

Посол Украины Василий Боднар обратился к турецким властям и Интерполу за помощью в расследовании поставок украинского зерна через воды Турции.

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Турция входит в число стран, которые закупают у РФ зерно, похищенное с территории Украины в ходе полномасштабной войны. Об этом со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в пятницу, 3 июня, сообщает агентство Reuters.

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"Посол Киева в Анкаре заявил в пятницу, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины", — говорится в публикации.

Помимо этого, по данным журналистов, украинский дипломат призвал турецкие власти и Интерпол помочь с установлением причастных к поставок похищенного зерна транзитом через воды Турции.

Напомним, в мае Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские Вооруженные силы вывозят украинское зерно из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территорию оккупированного Крыма и в РФ.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия "вообще ни у кого не ворует".

Ранее мы писали, что РФ пыталась вывезти украденное у Украины зерно в Египет, однако, благодаря усилиям украинского Министерства иностранных дел, сделать этого оккупантам не удалось. После этого Россия направила судно с урожаем в сторону Ливана и Сирии.

В четверг, 2 июня, турецкие СМИ сообщили, что Украина, РФ, Турция и Организация Объединенных Наций подготовили план вывоза украинского зерна по морю по безопасному коридору.