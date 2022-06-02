Украина, Турция, РФ и ООН подготовили "дорожную карту" на вывоз украинского зерна по морю, — СМИ

По информации журналистов, одним из условий вывоза сельхозпродукции является разминирование портов Украины. В рамках такой инициативы планируют вывезти около 20 млн тонн украинского зерна.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина, Россия, Россия и Организация объединенных наций подготовили "дорожную карту" на вывоз украинского зерна по морю. Она обеспечит работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из украинских портов под эгидой ООН. Об этом пишет турецкое новостное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По информации журналистов, Турция проводит дипломатические контакты, чтобы сформировать механизм, который бы обеспечивал безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

В издании пишут, что в ближайшее время в Стамбуле должна состоятся встреча делегаций с целью обсуждения "дорожней карты". В четырехстороннем формате планируют рассмотреть такие вопросы:

маршрут, по которому будут вывозить продукцию;

страхование;

безопасность судов;

разминирование портов в Украине;

состав Командного центра.

Журналисты утверждают, что благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в РФ и Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки. В рамках такой инициативы планируют вывезти около 20 млн тонн украинского зерна.

Центр, регулирующий взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле.

Напомним, 31 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал от Украины разминировать прибережные воды Черного моря взамен на возможность беспрепятственного вывоза зерна на мировые рынки.

В МИД Украины ответили на слова российского дипломата. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что Россия сама заминировала часть морской акватории, и постоянно принимает попытки прорвать оборону Одессы и других прибережных городов со стороны Черного моря.

Тем временем российское судно "Матрос Позынич" уже второй раз за месяц прибыло в порт Сирии Латакию с краденным украинским зерном. Судно вмещает в себя около 30 000 тысяч тонн сельхозпродукции.