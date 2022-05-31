Москва требует разминировать воды Черного моря для свободного вывоза украинского зерна (видео)

В этом случае ВМФ России готов гарантировать беспрепятственный проход судам с украинским зерном, заявил Сергей Лавров.

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Военно-морской флот (ВМФ) России гарантированно обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном в том случае, если Киев согласиться разминировать свои территориальные воды в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна, сообщает агентство ТАСС.

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По его словам, Москва уже больше месяца принимает меры, которые гарантируют беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, находящимися в заблокированных портах Украины.

"Для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в случае если проблема заминированных территориальных вод Украины будет решена, то военные корабли России обеспечат свободный проход судов в "Средиземное море и далее к пунктам назначения".

Ранее, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович прокомментировал возможность разблокирования украинских портов. Касаемо темы продовольственной безопасности в глобальных масштабах, Арестович отметил, что снятие блокады с украинских портов возможно при задействовании сил НАТО.

Страны "Большой семерки" 16 мая призвали Россию немедленно снять блокаду с украинских портов, во избежании нарастающего продовольственного кризиса в мире. По словам главы Офиса Президента, Украина в дальнейшем готова обеспечивать продовольственную безопасность, но для этого необходимо разблокировать порты в Черном море