Москва вимагає розмінувати води Чорного моря для вільного вивезення українського зерна (відео)
У цьому випадку ВМФ Росії готовий гарантувати безперешкодний прохід судам з українським зерном, заявив Сергій Лавров.
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Військово-морський флот (ВМФ) Росії гарантовано забезпечить безперешкодний прохід судам з українським зерном у разі, якщо Київ погодиться розмінувати свої територіальні води у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів із главою МЗС Бахрейну, повідомляє агентство ТАРС.
За його словами, Москва вже понад місяць вживає заходів, які гарантують безперешкодне вивезення українського зерна судами, що знаходяться в заблокованих портах України.
"Для цього необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальному морі України", — сказав Лавров.
Глава МЗС РФ наголосив, що якщо проблема замінованих територіальних вод України буде вирішена, то військові кораблі Росії забезпечать вільний прохід суден у "Середземне море і далі до пунктів призначення".
Раніше радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович прокоментував можливість розблокування українських портів. Щодо теми продовольчої безпеки у глобальних масштабах, Арестович зазначив, що зняття блокади з українських портів можливе за умов залучення сил НАТО.
Країни "Великої сімки" 16 травня закликали Росію негайно зняти блокаду з українських портів, щоб уникнути нестримної продовольчої кризи у світі. За словами глави Офісу Президента, Україна надалі готова гарантувати продовольчу безпеку, але для цього необхідно розблокувати порти у Чорному морі.