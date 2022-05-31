Москва вимагає розмінувати води Чорного моря для вільного вивезення українського зерна (відео)

У цьому випадку ВМФ Росії готовий гарантувати безперешкодний прохід судам з українським зерном, заявив Сергій Лавров.

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Військово-морський флот (ВМФ) Росії гарантовано забезпечить безперешкодний прохід судам з українським зерном у разі, якщо Київ погодиться розмінувати свої територіальні води у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів із главою МЗС Бахрейну, повідомляє агентство ТАРС.

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За його словами, Москва вже понад місяць вживає заходів, які гарантують безперешкодне вивезення українського зерна судами, що знаходяться в заблокованих портах України.

"Для цього необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальному морі України", — сказав Лавров.

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Глава МЗС РФ наголосив, що якщо проблема замінованих територіальних вод України буде вирішена, то військові кораблі Росії забезпечать вільний прохід суден у "Середземне море і далі до пунктів призначення".

Раніше радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович прокоментував можливість розблокування українських портів. Щодо теми продовольчої безпеки у глобальних масштабах, Арестович зазначив, що зняття блокади з українських портів можливе за умов залучення сил НАТО.

Країни "Великої сімки" 16 травня закликали Росію негайно зняти блокаду з українських портів, щоб уникнути нестримної продовольчої кризи у світі. За словами глави Офісу Президента, Україна надалі готова гарантувати продовольчу безпеку, але для цього необхідно розблокувати порти у Чорному морі.