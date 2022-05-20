Залучення сил НАТО: Арестович розповів про розблокування українських портів (відео)

Флот країн НАТО може зняти блокаду з портів у Чорному морі, щоб забезпечити озброєний конвой суден з українським зерном. Однак це змінить стратегічні межі конфлікту, вважає Арестович.

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Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" прокоментував можливість розблокування українських портів. За його словами, така операція можлива в разі залучення сил НАТО, означатиме зміну стратегічних меж конфлікту.

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[ + – ] Про розблокування українських портів у Чорному морі (дивитися з 24:30)

У контексті теми продовольчої безпеки в глобальних масштабах Арестович зазначив заяву російської сторони на засіданні ООН, в якому РФ намагається зняти з себе відповідальність за нестримну продовольчу кризу через блокаду українських портів у Чорному морі.

"Тема продовольчої безпеки є зараз темою номер один. Байден особисто сказав, що вони знайдуть спосіб вивезти українське зерно. А Україна з Російською Федерацією є головними конкурентами із зерна у світі", — сказав радник.

У зв'язку з цим Арестович навів цитату командувача силами НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, який з приводу вивезення продовольства з українських портів заявив, що члени НАТО самі вільні приймати рішення про приведення свого флоту до Чорного моря.

"Якщо поставлять питання про деблокаду українських портів та вивезення звідти продовольства серйозно, це означає безпосереднє залучення сил НАТО до деблокади Чорного моря", — наголосив Арестович.

Радник голови ОП вважає, що в цьому разі російські кораблі не стрілятимуть, бо в таких випадках не стріляють, а домовляються. Як варіант, може йтися про збройний супровід суден із зерном під конвоєм країн НАТО.

Крім того, введення флоту Альянсу поставить РФ у ситуацію, коли російські бомбардувальники вже не зможуть завдавати ударів з акваторії Чорного моря, оскільки військовий конвой передбачає використання не лише флоту, а й розвідки та авіації сил НАТО.

"Можливо, сам факт наявності такої активності комплексної операції, яку проводитиме НАТО, покаже гарячим головам Кремля перспективу подальшої ескалації в Україні. В будь-якому разі це буде сильним аргументом у перспективі розвитку цього конфлікту", — підсумував Арестович.

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Раніше повідомляли, що країни "Великої сімки" закликали Росію негайно розблокувати порти України через нестримну продовольчу кризу у світі. За словами глави Офісу Президента України Андрія Єрмака, загроза голоду в багатьох країнах збільшується, але Україна готова й надалі забезпечувати продовольчу безпеку.

Українські військові 11 травня повідомили, що російські окупанти вивозять зерно з територій Миколаївської та Херсонської областей. Замість активних бойових дій ворог сконцентрував зусилля на мародерстві.