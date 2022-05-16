Загроза світового голоду: лідери G7 закликали Росію відкрити порти України

Війна в Україні, на думку глав країн G7, переросла у "глобальну кризу". Щоб підтримувати продовольчу безпеку у світі, на думку глави ОП, спочатку потрібно відкрити порти, завантажити на кораблі зерно та збільшити постачання зброї для звільнення окупованих ЗС РФ районів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно розблокувати порти України через нестримну продовольчу кризу у світі. Про це написав у Telegram голова Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Продовольча безпека сьогодні — об'єкт підвищеної уваги. Її забезпечення залежить від розблокування українських портів", — наголосив він.

Аномальна спека в Індії, на думку глави ОП, лише посилює цю кризу та провокує обмеження на експорт пшениці з країни. Тим часом загроза голоду зростає.

[ + – ] Жителі країн Африки найменше захищені від голоду

"Лідери G7 закликали Росію негайно припинити загарбницьку війну, блокаду та інші дії, які ще більше перешкоджають українському виробництву та експорту харчів", — зазначив Єрмак.

Загроза голоду зростає, але Україна готова й надалі забезпечувати продовольчу безпеку. Для цього, за словами Єрмака, треба розблокувати порти та збільшити постачання зброї, щоб звільнити тимчасово окуповані райони, де окупанти заважають зібрати врожай.

Війна України та РФ переросла у "глобальну кризу"

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 на курорті Вайссенхаус на Балтійському морі обговорювали вплив повномасштабної війни України та РФ на ціни на харчі та енергоносії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок говорила, що війна вже переросла в "глобальну кризу", адже постачання основних сільськогосподарських культур з України стало неможливим.

[ + – ] Глава МЗС Німеччини заявила про 25 млн тонн зерна, заблокованих в українських портах

"25 млн тонн зерна нині заблоковано в українських портах, зокрема в Одесі. Це зерно — їжа для мільйонів людей у всьому світі. Особливо гостро брак відчувають в африканських країнах та на Близькому Сході", — сказала Бербок.

Міністри обговорювали вплив зміни клімату на глобальну проблему продовольства.

Путін штовхає світ до голоду

Уряди країн G7 заявили, що російський президент Володимир Путін підштовхує 43 мільйони людей до голоду, відмовляючи у вивезенні зернових з України через порти Чорного моря, пише газета The Guardian.

"Умисна агресивна війна Росії посилила глобальні економічні перспективи різким зростанням цін на продовольство, паливо та енергію. В поєднанні з тим, що Росія блокує шляхи експорту українського зерна, світ зараз стикається з погіршенням стану продовольчої безпеки та недоїданням", — йдеться у спільній заяві міністрів.

[ + – ] Через війну в Україні голод і злидні загрожують майже 1,7 млрд людей

Країни G7 заявили про розширення санкцій проти Росії. Глави країн не визнають нових кордонів, які Росія прагне створити в Україні шляхом окупації територій.

Нагадаємо, що за даними управління ООН з координації гуманітарних питань в Україні, майже 30% сільськогосподарських полів стали непридатними для посівів зернових через розв'язану Росією війну. Через бойові дії на цих землях не посадять пшеницю, ячмінь, соняшник та кукурудзу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що через війну в Україні голод та злидні загрожують майже 1,7 млрд людей. Фонд ЮНІСЕФ підрахував, що близько 1,6 млн дітей можуть опинитися на межі голоду.

Програма розвитку ООН підрахувала, що в разі затяжної війни РФ та України 90% українців опиняться за межею бідності.