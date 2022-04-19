Пшениці та соняшника не буде: в Україні майже 30% полів непридатні для посівів, – ООН

Світові ціни на продукти харчування за даними ООН оновили 32-річний рекорд. Через війну Росії проти України в чотирьох регіонах світу збільшилася кількість людей, які зіткнулися із загрозою голоду.

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В Україні майже 30% сільськогосподарських полів стали непридатними для посівів зернових через війну, яку розв'язала Росія. Про це повідомило Управління ООН із координації гуманітарних питань в Україні.

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Пшеницю, ячмінь, соняшник і кукурудзу не посадять через активні бойові дії, велику кількість мін та інших боєприпасів на полях, зазначили в управлінні ООН.

Подальша війна, за оцінкою фахівців, спровокує продовольчу катастрофу, адже 36 із 55 країн залежали від експорту зернових з України та Росії.

Війна в Україні — наскільки підскочили ціни на продовольство

На початку квітня продовольча та сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що ціни на продукти харчування у світі через війну оновили 32-річний рекорд. За березень вони зросли майже на 13%. Фахівці вважають, що в майбутньому ціни збільшаться мінімум на 8% і навіть на 22%.

[ + – ] Голод може настати в країнах Африки

Бойові дії в Україні призводять до подорожчання палива для сільгосптехніки та цін на добрива. Перевезення продукції по морю і суші утруднені. Експерти дослідницького центру Bruegel у спілкуванні з ВВС зазначили, що від голоду можуть постраждати Сомалі, Афганістан та Ємен, а країни Заходу — меншою мірою.

В ООН прогнозують, що на цьому етапі через війну в Україні світ втратить 5 млн тонн пшениці з України та 3,5 млн із Росії. Це становить 1% світового споживання пшениці (770 млн тонн на рік).

[ + – ] Експорт 5 млн тонн пшениці з України через війну неможливий Фото: Landlord

Віцепрезидент із надзвичайних ситуацій Міжнародного комітету порятунку Боб Кітчен сказав, що з початку війни в Україні в чотирьох регіонах світу збільшилася кількість людей, які страждають на брак продовольства.

За його словами, в Афганістані в березні 55% населення зіштовхнулися із кризовим рівнем відсутності продовольчої безпеки. Нині цей показник зріс до 65%. Західна Африка, за даними Кітчена, опинилася перед голодом, ще 27 мільйонів людей голодують у Нігерії, Буркіна-Фасо, Нігері, Чаді та Малі.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш 14 квітня заявив, що через повномасштабну війну Росії проти України до 1,7 млрд людей опиняться перед загрозою голоду та злиднів.

Програма розвитку ООН підрахувала, що в разі затяжної війни РФ та України 90% українців опиняться за межею бідності.