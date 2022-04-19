Пшеницы и подсолнечника не будет: в Украине около 30% полей непригодны для посевов, – ООН

Мировые цены на продукты питания, по данным ООН, обновили 32-летний рекорд. Из-за войны России против Украины в четырех регионах мира увеличилось число людей, столкнувшихся с угрозой голода.

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В Украине около 30% сельскохозяйственных полей стали непригодны для посевов зерновых из-за войны, которую развязала Россия. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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Пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу не посадят из-за активных боевых действий, большого количества мин и других боеприпасов на полях, отметили в управлении ООН.

Дальнейшая война, по оценке специалистов, спровоцирует продовольственную катастрофу, ведь 36 из 55 стран зависели от экспорта зерновых из Украины и России.

Война в Украине – насколько подскочили цены на продовольствие

В начале апреля продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что цены на продукты питания в мире из-за войны обновили 32-летний рекорд. За март они выросли почти на 13%. Специалисты полагают, что в будущем цены увеличатся минимум на 8% и даже на 22%.

[ + – ] Голод может прийти в страны Африки

Боевые действия в Украине приводят к подорожанию топлива для сельхозтехники и цен на удобрения. Перевозки продукции по морю и суше затруднены. Эксперты исследовательского центра Bruegel в общении с ВВС отметили, что от голода могут пострадать Сомали, Афганистан и Йемен, а страны Запада – в меньшей степени.

В ООН прогнозируют, что на данном этапе из-за войны в Украине мир потеряет 5 млн тонн пшеницы из Украины и 3,5 млн из России. Это составляет 1% мирового потребления пшеницы (770 млн тонн в год).

[ + – ] Экспорт 5 млн тонн пшеницы из Украины из-за войны невозможен Фото: Landlord

Вице-президент по чрезвычайным ситуациям Международного комитета спасения Боб Китчен сказал, что с начала войны в Украине в четырех регионах мира увеличилось число людей, страдающих от нехватки продовольствия.

По его словам, в Афганистане в марте 55% населения столкнулись с кризисным уровнем отсутствия продовольственной безопасности. Сейчас этот показатель вырос до 65%. Западная Африка, по данным Китчена, оказалась перед лицом голода, еще 27 миллионов человек голодают в Нигерии, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде и Мали.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 14 апреля заявил, что из-за полномасштабной войны России против Украины до 1,7 млрд человек окажутся перед угрозой голода и нищеты.

Программа развития ООН подсчитала, что в случае затяжной войны РФ и Украины 90% украинцев окажутся за чертой бедности.