Угроза мирового голода: лидеры G7 призвали Россию открыть порты Украины

Война в Украине, по мнению глав стран G7, переросла в "глобальный кризис". Чтобы поддерживать продовольственную безопасность в мире, по мнению главы ОП, сперва нужно открыть порты, погрузить на корабли зерно и увеличить поставки оружия для освобождения оккупированных ВС РФ районов.

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Страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно разблокировать порты Украины из-за нарастающего продовольственного кризиса в мире. Об этом написал в Telegram глава Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

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"Продовольственная безопасность сегодня – объект повышенного внимания. Ее обеспечение зависит от разблокировки украинских портов", – подчеркнул он.

Аномальная жара в Индии, по мнению главы ОП, лишь усугубляет этот кризис и провоцирует ограничения на экспорт пшеницы из страны. Между тем угроза голода увеличивается.

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"Лидеры G7 призвали Россию немедленно прекратить захватническую войну, блокаду и другие действия, которые еще больше препятствуют украинскому производству и экспорту пищевых продуктов", — отметил Ермак.

Угроза голода увеличивается, но Украина готова и далее обеспечивать продовольственную безопасность. Для этого, по словам Ермака, надо разблокировать порты и увеличить поставки оружия, чтобы освободить временно оккупированные районы, где оккупанты мешают собрать урожай.

Война Украины и РФ переросла в "глобальный кризис"

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 на курорте Вайссенхаус на Балтийском море обсуждались влияние полномасштабной войны Украины и РФ на цены на продукты питания и энергоносители.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, говорила, что война уже переросла в "глобальный кризис", ведь поставки основных сельскохозяйственных культур из Украины стали невозможны.

[ + – ] Глава МИД Германии заявила о 25 млн тонн зерна, которые заблокированы в украинских портах

"25 млн тонн зерна в настоящее время заблокированы в украинских портах, в частности в Одессе. Это зерно – пища для миллионов людей во всем мире. Особенно остро нехватка ощущается в африканских странах и на Ближнем Востоке", – сказала Бербок.

Министры обсуждали влияние изменения климата на глобальную продовольственную проблему.

Путин толкает мир к голоду

Правительства стран G7 заявили, что российский президент Владимир Путин подталкивает 43 миллиона человек к голоду, отказывая в вывозе зерновых из Украины через порты Черного моря, пишет газета The Guardian.

"Преднамеренная агрессивная война России усугубила глобальные экономические перспективы резким ростом цен на продовольствие, топливо и энергию. В сочетании с тем, что Россия блокирует пути экспорта украинского зерна, мир сейчас сталкивается с ухудшением состояния продовольственной безопасности и недоеданием", – говорится в совместном заявлении министров.

[ + – ] Из-за войны в Украине голод и нищета угрожают почти 1,7 млрд человек

Страны G7 заявили о расширении санкций против России. Главы стран не признают новые границы, которые Россия стремится создать в Украине путем оккупации территорий.

Напомним, что по данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, почти 30% сельскохозяйственных полей стали непригодны для посевов зерновых из-за развязанной Россией войны. Из-за боевых действий на этих землях не посадят пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за войны в Украине голод и нищета угрожают почти 1,7 млрд человек. Фонд ЮНИСЕФ подсчитал, что около 1,6 млн детей могут оказаться на грани голода.

Программа развития ООН подсчитала, что при затяжной войне РФ и Украины 90% украинцев окажутся за чертой бедности.