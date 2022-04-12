Около 1,6 млн украинских детей могут столкнуться с голодом из-за войны - ЮНИСЕФ

По оценкам ЮНИСЕФ, почти половина детей, которые остались в Украине во время войны, могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности. Особенно тяжелые ситуации в Мариуполе и Херсоне.

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По оценкам ЮНИСЕФ, почти две трети украинских детей — 4,8 млн человек из 7,5 млн — за шесть недель полномасшабной войны покинули свои дома. Половина тех, кто остался в Украине, — 1,6 млн детей — могут столкнуться с голодом. Об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн на заседании Совбеза ООН, сообщает CNN.

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"Из 3,2 миллионов детей, которые остались в своих домах, почти половина может столкнуться с риском нехватки еды. Нападения на инфраструктуру системы водоснабжения и перебои в подаче электроэнергии оставили около 1,4 миллиона человек в Украине без доступа к воде. Еще 4,6 миллионов человек имеют лишь ограниченный доступ, — сказал Фонтейн.

Представитель ЮНИСЕФ добавил, что наиболее тяжелая ситуация для детей в Мариуполе и Херсоне, где семьи неделями прячутся в подвалах без воды и еды, ожидая, когда прекратится бомбежка.

Фонтейн выразил обеспокоенность из-за "взрывоопасных пережитков войны", которые могут привести к травмам и даже смерти детей. А также о сбоях в обучении по всей стране. По словам Фонтейна, закрытие школ из-за войны в Украине влияет на будущее 5,7 млн детей школьного возраста и 1,5 млн студентов ВУЗов.

"В Донбассе целое поколение детей уже стало свидетелем того, как их жизнь и образование перевернулись с ног на голову за последние восемь лет конфликта", — добавил Фонтейн.

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