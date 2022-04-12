Близько 1,6 млн українських дітей можуть зіткнутися з голодом через війну — ЮНІСЕФ

За оцінками ЮНІСЕФ, майже половина дітей, які залишилися в Україні під час війни, можуть мати справу з відсутністю продовольчої безпеки. Особливо важкі ситуації в Маріуполі та Херсоні.

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За оцінками ЮНІСЕФ, майже дві третини українських дітей — 4,8 млн людей із 7,5 млн — за шість тижнів повномасшабної війни залишили свої домівки. Половина тих, хто залишився в Україні, — 1,6 млн дітей — можуть зіткнутися з голодом. Про це заявив директор із надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ Мануель Фонтейн на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє CNN.

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"Із,2 мільйонів дітей, які залишилися вдома, майже половина може зіткнутися з ризиком нестачі їжі. Напади на інфраструктуру системи водопостачання та перебої в подачі електроенергії залишили близько 1,4 мільйона людей в Україні без доступу до води. Ще 4,6 мільйона людей мають лише обмежений доступ", — сказав Фонтейн.

Представник ЮНІСЕФ додав, що найважча ситуація для дітей у Маріуполі та Херсоні, де сім'ї тижнями ховаються в підвалах без води та їжі, очікуючи, коли припиниться бомбардування.

Фонтейн висловив стурбованість через "вибухонебезпечні пережитки війни", які можуть призвести до травм і навіть смерті дітей. А також про збої в навчанні по всій країні. За словами Фонтейна, закриття шкіл через війну в Україні впливає на майбутнє 5,7 млн дітей шкільного віку та 1,5 млн студентів ЗВО.

"У Донбасі ціле покоління дітей уже стало свідком того, як їхнє життя й освіта перекинулися з ніг на голову за останні вісім років конфлікту", — додав Фонтейн.

Як писав раніше Фокус, російські окупанти використовують українських дітей для розвідки. У СБУ звернулися до батьків із проханням контролювати поведінку неповнолітніх дочок і синів в інтернеті.