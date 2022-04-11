Окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки, — СБУ

У силовому відомстві звернулися до батьків неповнолітніх дітей із проханням контролювати поведінку дочок та синів в Інтернеті.

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Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для того, щоб отримувати інформацію про позиції ЗСУ. Про це заявила Служба безпеки України. У відомстві навели кілька прикладів таких випадків і звернулися до батьків з проханням уважно стежити за тим, з ким спілкуються в соцмережах їхні діти.

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За інформацією речника СБУ Артема Дехтяренка, в Харкові окупанти через Telegram-месенджер спілкувалися з неповнолітнім хлопцем. Йому запропонували за гроші надати інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Інший випадок стався на Луганщині. Двоє російських солдатів запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місцеперебування та маршрути пересування українських військ. Окупанти переконали хлопця, що йому нічого за це не загрожує, бо він неповнолітній. Тільки завдяки втручанню українських силовиків він не встиг передати інформацію ворогові.

"Наразі розглядають питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що в Україні вона настає після досягнення особою 16 років, а в деяких випадках – з 14 років. Тому батькам потрібно бути максимально уважними, де їхні діти, з ким і про що розмовляють, і контролювати поведінку дітей в Інтернеті", — заявив Дехтяренко.

За його словами, в умовах війни окупанти можуть скористатися довірливістю дітей та залучити їх до скоєння терактів, диверсій, коригування вогню та інших тяжких злочинів, здатних призвести до загибелі великої кількості людей.

Як писав раніше Фокус, нещодавно СБУ отримала секретні карти та списки російських військовослужбовців із захоплення Донецької області. Силовики з'ясували, що РФ відправила в Україну курсантів військового училища, а їхню участь у війні оформили як "стажування".