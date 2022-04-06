СБУ отримала списки окупантів та секретні карти із захоплення Донецької області (фото, відео)
За допомогою отриманих документів, за словами силовиків, було встановлено, що РФ відправила в Україну курсантів військового училища, а їхню участь у війні оформила як "стажування".
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Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських військовослужбовців, які були ліквідовані на Донеччині. Про це повідомляє пресцентр відомства.
За даними силовиків, секретні карти ЗС РФ були зареєстровані 22 лютого 2022 року, а в документах містяться плани Росії щодо окупації Донецької області за адміністративними кордонами.
Отримані дані, як зазначають у СБУ, допомогли встановити, що командування російською армією відправило на територію України також курсантів Московського вищого військового командного училища, а їхня участь у бойових діях була оформлена як "стажування".
Як розповідають правоохоронці, окупантам не допомогло вижити керівництво з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, за допомогою яких солдати ЗС РФ навчали протистояти НАТО.
Серед здобутих документів СБУ також виявила:
- талони на відрядження без зазначення місця перебування та терміну відрядження;
- списки зведеного мотострілецького батальйону, в яких зазначені дані терміновиків та курсантів;
- паспорти громадян Російської Федерації, військові квитки тощо.
У пресцентрі Служби безпеки зазначили, що отримані документи будуть залучені до матеріалів кримінальних проваджень як докази скоєння військових злочинів солдатами ЗС РФ.
Нагадаємо, 5 квітня СБУ повідомила про затримання керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді. За даними правоохоронців, топчиновник співпрацював з окупантами та передавав їм секретну інформацію.
Також у СБУ попереджали, що ЗС РФ планують звинуватити ЗСУ у масових вбивствах жителів Маріуполя. У межах масштабної провокації окупанти готуються зібрати тіла загиблих під час авіабомбардувань цивільних, щоб видати їх як жертви обстрілів з боку України.