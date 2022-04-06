СБУ отримала списки окупантів та секретні карти із захоплення Донецької області (фото, відео)

За допомогою отриманих документів, за словами силовиків, було встановлено, що РФ відправила в Україну курсантів військового училища, а їхню участь у війні оформила як "стажування".

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Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських військовослужбовців, які були ліквідовані на Донеччині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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За даними силовиків, секретні карти ЗС РФ були зареєстровані 22 лютого 2022 року, а в документах містяться плани Росії щодо окупації Донецької області за адміністративними кордонами.

Отримані дані, як зазначають у СБУ, допомогли встановити, що командування російською армією відправило на територію України також курсантів Московського вищого військового командного училища, а їхня участь у бойових діях була оформлена як "стажування".

Як розповідають правоохоронці, окупантам не допомогло вижити керівництво з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, за допомогою яких солдати ЗС РФ навчали протистояти НАТО.

[ + – ] СБУ здобула секретні карти РФ із захоплення Донбасу [ + – ] СБУ здобула секретні карти РФ із захоплення Донбасу [ + – ] СБУ здобула секретні карти РФ із захоплення Донбасу [ + – ] СБУ здобула секретні карти РФ із захоплення Донбасу [ + – ] СБУ здобула секретні карти РФ із захоплення Донбасу [ + – ] СБУ здобула секретні карти РФ із захоплення Донбасу

Серед здобутих документів СБУ також виявила:

талони на відрядження без зазначення місця перебування та терміну відрядження;

списки зведеного мотострілецького батальйону, в яких зазначені дані терміновиків та курсантів;

паспорти громадян Російської Федерації, військові квитки тощо.

У пресцентрі Служби безпеки зазначили, що отримані документи будуть залучені до матеріалів кримінальних проваджень як докази скоєння військових злочинів солдатами ЗС РФ.

[ + – ] СБУ здобула секретні карти РФ із захоплення Донецької області

Нагадаємо, 5 квітня СБУ повідомила про затримання керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді. За даними правоохоронців, топчиновник співпрацював з окупантами та передавав їм секретну інформацію.

Також у СБУ попереджали, що ЗС РФ планують звинуватити ЗСУ у масових вбивствах жителів Маріуполя. У межах масштабної провокації окупанти готуються зібрати тіла загиблих під час авіабомбардувань цивільних, щоб видати їх як жертви обстрілів з боку України.