СБУ получила списки оккупантов и секретные карты по захвату Донецкой области (фото, видео)

С помощью полученных документов, по словам силовиков, было установлено, что РФ отправила в Украину курсантов военного училища, а их участие в войне оформила как "стажировку".

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Служба безопасности Украины добыла секретные карты и списки российских военнослужащих, которые были ликвидированы в Донецкой области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным силовиков, секретные карты ВС РФ были зарегистрированы 22 февраля 2022 года, а в документах содержатся планы России по оккупации Донецкой области по административным границам.

Полученные данные, как отмечают в СБУ, помогли установить, что командование российской армией отправило на территорию Украины также курсантов Московского высшего военного командного училища, а их участие в боевых действиях было оформлено как "стажировка".

Как рассказывают правоохранители, оккупантам не помогло выжить руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, с помощью которых солдат ВС РФ обучали противостоять НАТО.

[ + – ] СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса [ + – ] СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса [ + – ] СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса [ + – ] СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса [ + – ] СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса [ + – ] СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса

Среди добытых документов СБУ также выявила:

талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;

списки сводного мотострелкового батальона, в которых указаны данные срочников и курсантов;

паспорта граждан Российской Федерации, военные билеты и т.д.

В пресс-центре Службы безопасности отметили, что полученные документы будут привлечены к материалам уголовных производств в качестве доказательств совершения военных преступлений солдатами ВС РФ.

[ + – ] СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донецкой области

Напомним, 5 апреля СБУ сообщила о задержании руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене. По данным правоохранителей, топ-чиновник сотрудничал с оккупантами и передавал им секретную информацию.

Также в СБУ предупреждали, что ВС РФ планируют обвинить ВСУ в массовых убийствах жителей Мариуполя. В рамках масштабной провокации оккупанты готовятся собрать тела погибших в ходе авиабомбардировок гражданских, чтобы выдать их в качестве "жертв" обстрелов со стороны Украины.