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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ получила списки оккупантов и секретные карты по захвату Донецкой области (фото, видео)

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СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донецкой области

С помощью полученных документов, по словам силовиков, было установлено, что РФ отправила в Украину курсантов военного училища, а их участие в войне оформила как "стажировку".

Служба безопасности Украины добыла секретные карты и списки российских военнослужащих, которые были ликвидированы в Донецкой области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным силовиков, секретные карты ВС РФ были зарегистрированы 22 февраля 2022 года, а в документах содержатся планы России по оккупации Донецкой области по административным границам.

Полученные данные, как отмечают в СБУ, помогли установить, что командование российской армией отправило на территорию Украины также курсантов Московского высшего военного командного училища, а их участие в боевых действиях было оформлено как "стажировка".

Как рассказывают правоохранители, оккупантам не помогло выжить руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, с помощью которых солдат ВС РФ обучали противостоять НАТО.

Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донбасса
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ
Донбасс оккупация захват карты документы списки ВС РФ

Среди добытых документов СБУ также выявила:

  • талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;
  • списки сводного мотострелкового батальона, в которых указаны данные срочников и курсантов;
  • паспорта граждан Российской Федерации, военные билеты и т.д.

В пресс-центре Службы безопасности отметили, что полученные документы будут привлечены к материалам уголовных производств в качестве доказательств совершения военных преступлений солдатами ВС РФ.

СБУ добыла секретные карты РФ по захвату Донецкой области

Напомним, 5 апреля СБУ сообщила о задержании руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене. По данным правоохранителей, топ-чиновник сотрудничал с оккупантами и передавал им секретную информацию.

Также в СБУ предупреждали, что ВС РФ планируют обвинить ВСУ в массовых убийствах жителей Мариуполя. В рамках масштабной провокации оккупанты готовятся собрать тела погибших в ходе авиабомбардировок гражданских, чтобы выдать их в качестве "жертв" обстрелов со стороны Украины.