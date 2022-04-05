СБУ задержала главу Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в госизмене (видео)

По данным правоохранителей, топ-чиновник передавал ВС РФ информацию о погибших бойцах ВСУ и сведения о последствиях обстрелов Николаева.

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Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию руководителя Николаевской окружной прокуратуры, которая обвиняют в государственной измене. Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

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Как утверждают в СБУ, глава прокуратуры сотрудничал с оккупационными войсками, а для отвода от себя подозрений использовал посредника.

В пресс-центре отмечают, что обвиняемого в госизмене топ-чиновника задержали в ходе спецоперации, ему предъявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины — "Государственная измена".

По данным СБУ, руководитель Николаевской окружной прокуратуры передавал ВС РФ оперативную информацию о ситуации в регионе, данные о погибших украинских военнослужащих и гражданских лиц, которые могут находиться в плену оккупантов. Помимо этого, как утверждают силовики, обвиняемый в госизмене информировал захватчиков о последствиях обстрелов Николаева и сообщал суточные пароли на блокпостах области.

Для задержания руководителя прокуратуры СБУ через подставное лицо передала подозреваемому фальшивые списки погибших бойцов ВСУ, а через несколько дней эти данные получил представитель ВС РФ, за которым также следили украинские правоохранители. В спецслужбе отметили, что обвиняемый в госизмене в ходе допроса признал свою вину.

"Почти каждый день предоставлял информацию о количестве погибших и раненых, и где-то до 17 марта предоставлял списки пленных военнослужащих ВС РФ", — заявил задержанный глава Николаевской окружной прокуратуры во время допроса.

[ + – ] СБУ задержала главу Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в госизмене

На сайте Николаевской областной прокуратуры сказано, что окружное ведомство возглавляет Геннадий Юрьевич Герман, однако в СБУ не уточняют личные данные обвиняемого в государственной измене топ-чиновника.

[ + – ] СБУ задержала главу Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в госизмене

Напомним, 19 марта появилась информация о задержании в Одессе журналиста Юрия Ткачева. Главный редактор издания "Таймер" не уточнил, по какой причине к нему пришли сотрудники СБУ, однако сообщил, что техника была изъята правоохранителями.

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала ботоферму, которая пыталась запугать украинских военнослужащих.