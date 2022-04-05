СБУ затримала голову Миколаївської окружної прокуратури за підозрою в держзраді (відео)

За даними правоохоронців, топчиновник передавав ЗС РФ інформацію про загиблих бійців ЗСУ та відомості про наслідки обстрілів Миколаєва.

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Служба безпеки України провела спецоперацію із затримання керівника Миколаївської окружної прокуратури, якого звинувачують у державній зраді. Про це повідомляє пресцентр силового відомства.

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Як стверджують у СБУ, глава прокуратури співпрацював з окупаційними військами, а для відводу від себе підозр використовував посередника.

У пресцентрі зазначають, що обвинуваченого в держзраді топчиновника затримали в ході спецоперації, йому висунуто підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України — "Державна зрада".

За даними СБУ, керівник Миколаївської окружної прокуратури передавав ЗС РФ оперативну інформацію про ситуацію в регіоні, дані про загиблих українських військовослужбовців та цивільних осіб, які можуть перебувати в полоні окупантів. Крім цього, як стверджують силовики, обвинувачений у держзраді поінформував загарбників про наслідки обстрілів Миколаєва та повідомляв добові паролі на блокпостах області.

Для затримання керівника прокуратури СБУ через підставну особу передала підозрюваному фальшиві списки загиблих бійців ЗСУ, а за кілька днів ці дані отримав представник ЗС РФ, за яким також стежили українські правоохоронці. У спецслужбі зазначили, що обвинувачений у держзраді під час допиту визнав свою провину.

"Майже кожного дня надавав інформацію про кількість загиблих та поранених, і десь до 17 березня надавав списки полонених військовослужбовців ЗС РФ", — заявив затриманий голова Миколаївської окружної прокуратури під час допиту.

[ + – ] СБУ затримала голову Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді

На сайті Миколаївської обласної прокуратури сказано, що окружне відомство очолює Геннадій Юрійович Герман, однак у СБУ не уточнюють особисті дані обвинуваченого в державній зраді топчиновника.

[ + – ] СБУ затримала голову Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді

Нагадаємо, 19 березня з'явилася інформація про затримання в Одесі журналіста Юрія Ткачова. Головний редактор видання "Таймер" не уточнив, чому до нього прийшли співробітники СБУ, однак повідомив, що техніку вилучили правоохоронці.

Також повідомляли, що СБУ ліквідувала ботоферму, яка намагалася залякати українських військовослужбовців.