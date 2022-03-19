"За мною прийшли": в Одесі СБУ затримала журналіста Юрія Ткачова

Про прихід правоохоронців Ткачов повідомив о пів на восьму ранку. А трохи пізніше додав — СБУ забрала в нього всю техніку та "доступ до всіх каналів і чатів".

Одеський журналіст, головний редактор видання "Таймер" Юрій Ткачов о пів на восьму ранку 19 березня повідомив у Telegram про те, що за ним прийшли. Хто саме і чому, він не встиг написати.

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Під публікацією за кілька годин з'явилося понад шість тисяч коментарів, у яких одні підтримували журналіста, інші нагадали йому про підтримку Росії.

Фото: Скриншот

Через сім годин він з'явився на зв'язку та розповів перші подробиці.

"Техніку й усі доступи до всіх каналів і чатів у мене забрали співробітники СБУ. Тепер у мене новий телефон і канал", — повідомив Ткачов.

Фото: Скриншот

Однак потім з'явилося спростування, що створено новий канал. Ткачов попередив, що хтось надсилає коментарі від його імені.

Фото: Скриншот

Пізніше журналіст знову зайшов у коментарі:

"Жодного разу не зловтішався на темі трупів з українського чи російського боку. Ми всі з однієї крові та плоті. Не треба сваритися, політика нас розділяє, ми повинні ламати цю систему".

Ткачов додав, що його ноутбук, комп'ютер і телефон зараз у руках співробітників СБУ, але він "у процесі відновлення доступу скоро повернеться на основний канал". За його словами, світ "має знати правду".

Фото: Скриншот

Ще 27 лютого одеське видання "Думська" повідомляло про те, що Ткачова притягають до кримінальної відповідальності за статтями КК про державну зраду, замах на недоторканність України та перешкоджання діяльності Збройних сил України. За інформацією співробітника відомства, останніми днями Ткачов вів "бойову пропаганду на користь російських окупантів, а також організував збір інформації про пересування українських військових".

"Крім того, є дані, що він може координувати діяльність з розміщення "маячків", необхідних російській авіації для завдання ударів по об'єктах соціальної та критичної інфраструктури, житлових будинків і військових частин", — зазначає видання.

В СБУ поки що жодного інциденту не коментують. В останньому зведенні Служби повідомляється лише про те, що затримано мешканця Одещини, який збирав і передавав ворогові фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони та прикордонних загонів в області. У нього виявлено списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Усю інформацію зрадник надсилав через створений росіянами Telegram-канал. Проте ні імен, ні прізвищ силовики традиційно не називають.

Юрій Ткачов був учасником рейтингу Фокусу "50 топблогерів України". Він — не єдиний, кого прийшли співробітники СБУ. Ще 8 березня Тетяна Монтян повідомила у себе в Telegram-каналі про затримання журналіста та політолога Дмитра Джангірова.

"Джанго затримала СБУ, і все його звернення до Росії рівнозначне відеозверненням судді Чауса, коли він був викрадений орлами Зеленського з Молдови і писав під їхню диктовку ідіотські відео. Тому не приписуйте Джангірова до зрадників, які перевзулися. Йому зараз не позаздриш. Тим же, хто ще не зрозумів, з ким має справу, і відмовляється від заходів безпеки, залишаючись на територіях, підконтрольних проамериканському режиму Салорейха, нехай історія з Джанго стане останнім попередженням. Не потрапите в руки цим упирям. Бережіть себе", — йдеться у публікації.