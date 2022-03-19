"За мной пришли": в Одессе СБУ задержала журналиста Юрия Ткачева

О приходе правоохранителей Ткачев сообщил в половине восьмого утра. А чуть позже добавил — СБУ отобрало у него всю технику и "доступ ко всем каналам и чатам".

Одесский журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев в половине восьмого утра 19 марта сообщил в Telegram о том, что за ним пришли. Кто именно и по какой причине, он не успел написать.

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Под публикацией за несколько часов появилось свыше шести тысяч комментариев, в которых одни поддерживали журналиста, другие напомнили ему о поддержке России.

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Через семь часов он появился на связи и рассказал первые подробности.

"Технику и все доступы ко всем каналам и чатам у меня забрали сотрудники СБУ. Теперь у меня новый телефон и канал", – сообщил Ткачев.

Фото: Скриншот

Однако затем появилось опровержение о том. что создан новый канал. Ткачев предупредил, что кто-то рассылает комментарии от его имени.

Фото: Скриншот

Позже журналист снова зашел в комментарии:

"Ни разу не злорадствовал на теме трупов с украинской или российской стороны. Мы все из одной крови и плоти. Не надо ссориться, политика нас разделяет, мы должны ломать эту систему".

Ткачев добавил, что его ноутбук, компьютер и телефон сейчас в руках сотрудников СБУ, но он "в процессе восстановления доступа, скоро вернется на основной канал". По его словам, мир "должен знать правду".

Фото: Скриншот

Еще 27 февраля одесское издание "Думская" сообщало о том, что Ткачева привлекают к уголовной ответственности по статьям УК о государственной измене, покушении на неприкосновенность Украины и препятствование деятельности Вооруженных сил Украины. По информации сотрудника ведомства, в последние дни Ткачев вел "боевую пропаганду в интересах российских оккупантов, а также организовал сбор информации о передвижениях украинских военных".

"Кроме того, есть данные, что он может координировать деятельность по размещению "маячков", необходимых российской авиации для нанесения ударов по объектам социальной и критической инфраструктуры, жилым домам и воинским частям", – отмечает издание.

В СБУ пока что никак инцидент не комментируют. В последней сводке Службы сообщается только о том, что задержан житель Одесчины, который собирал и передавал врагу фотоматериалы с расположением и оснащением блокпостов теробороны и пограничных отрядов в области. У него обнаружены списки патриотически настроенных граждан, помогающих ВСУ. Всю информацию предатель отправлял через созданный россиянами Telegram-канал. Однако ни имен, ни фамилий силовики традиционно не называют.

Юрий Ткачев был участником рейтинга Фокуса "50 топ-блогеров Украины". Он – не единственный, к кому пришли сотрудники СБУ. Еще 8 марта Татьяна Монтян сообщила у себя в Telegram-канале о задержании журналиста и политолога Дмитрия Джангирова.

"Джанго задержала СБУ, и все его обращение к России равнозначно видеообращениям судьи Чауса, когда он был похищен орлами Зеленского из Молдовы и писал под их диктовку идиотские видео. Поэтому не приписывайте Джангирова к переобувшимся предателям. Ему сейчас не позавидуешь. Тем же, кто еще не понял, с кем имеет дело, и отказывается от мер безопасности, оставаясь на территориях, подконтрольных проамериканскиму режиму Салорейха, пусть история с Джанго послужит последним предупреждением. Не попадитесь в руки этим упырям. Берегите себя", – говорится в публикации.