Спецслужби РФ намагалися залякати бійців ЗСУ, розсилаючи повідомлення SMS з погрозами, — СБУ

Українські силовики ліквідували ботоферму, яка за весь час надіслала близько 5 тисяч повідомлень із погрозами.

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Російські спецслужби за допомогою ботоферми в Україні намагалися залякувати українських військових, розсилаючи їм SMS із погрозами. В текстах повідомлень були звернення до бійців ЗСУ, яким пропонували скласти зброю або перейти на бік збройних сил Росії. Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними українських силовиків, спецслужби РФ цілеспрямовано розсилали повідомлення з погрозами, щоб розхитати морально-психологічний стан солдат ЗСУ.

"Ваші шляхи відступу відомі. Будьте розсудливі, відмовтеся від підтримки націоналізму і керівників країни, які дискредитувалися і вже втекли зі столиці!" — було в одному із SMS.

Співробітники СБУ повідомили, що ворожу ботоферму ліквідували фахівці з кібербезпеки. За час своєї діяльності ботоферма відправила близько 5000 SMS. Все обладнання розмістили в Дніпропетровській області, але дистанційно керували з Росії.

Власник приміщення, де розташовували обладнання, зізнається в тому, що він не здогадувався про свою роль у спецоперації. За його словами, його завдання полягало лише в тому, щоб під'єднати обладнання до Інтернету та завантажувати сім-карти операторів мобільного зв'язку. За ці "послуги" він мав отримувати 2000 доларів на місяць, проте "зарплату" йому не вдасться отримати, оскільки СБУ затримали ворожого посібника, вилучили всю техніку та зараз проводять розслідування для виявлення співучасників.

Нагадаємо, що 19 березня невідомі особи затримали головного редактора видання "Таймер" Юрія Ткачова. На його сторінках в соцмережах з'явилися повідомлення, що його затримали співробітники СБУ, які до того ж вилучили в нього ноутбук, комп'ютер і телефон.

Співробітники СБУ 15 березня затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він забезпечував російських загарбників мобільним зв'язком на території України та розсилав текстові повідомлення солдатам ЗСУ, пропонуючи їм здатися чи перейти на бік РФ.