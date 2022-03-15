Затримано чоловіка, який забезпечував мобільним зв'язком армію РФ в Україні, – СБУ

У день чоловік отримував до тисячі дзвінків, значна кількість яких була від найвищих чинів російських ЗС.

Людину, яка підозрюється в тому, що забезпечувала російським загарбникам мобільний зв'язок на території нашої країни, затримали співробітники Служби безпеки України. Про це повідомляється на офіційному Facebook-акаунті відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Завдяки його діям вороги анонімно дзвонили з Росії на мобільні телефони військових РФ, які зараз перебувають в Україні. Він також "обробляв" українських силовиків і держслужбовців, відправляючи їм текстові повідомлення на телефони, в яких пропонував здаватися та переходити на бік РФ, а передовим групам загарбників пересилав команди та вказівки.

За день через нього проходило до тисячі дзвінків, причому більшість з них — від вищого керівництва ЗС РФ.

[ + – ] Техніка, яку вилучили в хакера Фото: пресс-служба СБУ

Наразі чоловіка затримано, у нього вилучили все обладнання та оголосили про підозру.

"Він відповідатиме по всій суворості закону. Тому що на ньому кров десятків, а то й сотень убитих українців. Працюємо далі! Слава Україні!" — підсумували СБУ.

Тим часом, українські військові продовжують підривати боєздатність ворога. Під Миколаєвом вони змогли відкинути війська ЗС РФ далі від міста та захопити гармати Д-30 та 122-мм снаряди до них.