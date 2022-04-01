Спецслужбы РФ пытались запугать бойцов ВСУ, рассылая смс-сообщения с угрозами, — СБУ

Украинские силовики ликвидировали ботоферму, которая за все время разослала около 5 тысяч сообщений с угрозами.

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Российские спецслужбы с помощью ботофермы в Украине пытались запугивать украинских военных, рассылая им СМС с угрозами. В текстах сообщений содержались обращения к бойцам ВСУ, которым предлагалось сложить оружие или перейти на сторону вооруженных сил России. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным украинских силовиков, спецслужбы РФ целенаправленно рассылали сообщения с угрозами в попытке расшатать морально-психологическое состояние солдат ВСУ.

"Ваши пути отступления известны. Будьте благоразумны, откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавший себя руководителей страны, уже сбежавших из столицы!" — содержалось в одном из СМС.

Сотрудники СБУ сообщили, что вражескую ботоферму ликвидировали специалисты по кибербезопасности. За все время своей деятельности ботоферма отправила около 5000 СМС. Все оборудование было размещено в Днепропетровской области, но дистанционно управлялось из России.

Владелец помещения, где располагалось оборудование, признается в том, что он не догадывался о своей роли во вражеской спецоперации. По его словам, его задача состояла лишь в том, чтобы подключить оборудование к Интернету и загружать сим-карты операторов мобильной связи. За эти "услуги" он должен был получать 2000 долларов в месяц, однако "зарплату" ему не удастся получить, поскольку СБУ задержали вражеского пособника, изъяли всю технику и сейчас проводят расследование по выявлению соучастников.

Напомним, что 19 марта неизвестными лицами был задержан главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев. На его страницах в соцсетях появились сообщения, что он был задержан сотрудниками СБУ, которые ко всему прочему изъяли у него ноутбук, компьютер и телефон.

Сотрудники СБУ 15 марта задержали мужчину, которого подозревают в том, что он обеспечивал российским захватчикам мобильную связь на территории Украины и осуществлял рассылки текстовых сообщений солдатам ВСУ, предлагая им сдаться или перейти на сторону РФ.