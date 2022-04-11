Оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки, - СБУ

В силовом ведомстве обратились к родителям несовершеннолетних детей с просьбой контролировать поведение дочерей и сыновей в Интернете.

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Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для того, чтобы получать информацию о позициях ВСУ. Об этом заявила Служба безопасности Украины. В ведомстве привели несколько примеров подобных случаев и обратились к родителям с просьбой внимательно следить за тем, с кем ведут переписки в соцсетях их дети.

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По информации спикера СБУ Артема Дехтяренко, в Харькове оккупанты через Telegram-месседжер переписывались с несовершеннолетним парнем. Ему предложили за деньги предоставить информацию о позициях ВСУ на территории города.

Другой случай произошел в Луганской области. Двое российских солдат предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Оккупанты убедили парня, что ему ничего за это не грозит, так как он несовершеннолетний. Только благодаря вмешательству украинских силовиков, он не успел передать информацию врагу.

"В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в редких случаях – с 14 лет. Поэтому родителям нужно быть максимально внимательными, где их дети, с кем и про что разговаривают, и контролировать поведение детей в Интернете", — заявил Дехтяренко.

По его словам, в условиях войны оккупанты могут воспользоваться доверчивостью детей и привлечь их к совершению террактов, диверсий, корректировке огня и других тяжелых преступлений, способных привести к гибели большого количества людей.

Как писал ранее Фокус, недавно СБУ получила секретные карты и списки российских военнослужащих по захвату Донецкой области. Силовики выяснили, что РФ отправила в Украину курсантов военного училища, а их участие в войне оформила как "стажировку".