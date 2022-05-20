Вовлечение сил НАТО: Арестович рассказал о деблокаде украинских портов (видео)
Флот стран НАТО может снять блокаду с портов в Черном море, чтобы обеспечить вооруженный конвой судов с украинским зерном. Однако это изменит стратегические рамки конфликта, считает Арестович.
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Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" прокомментировал возможность разблокирования украинских портов. По его словам, такая операция возможна при задействовании сил НАТО, будет означать изменение стратегических рамок конфликта.
В контексте темы продовольственной безопасности в глобальных масштабах Арестович отметил заявление российской стороны на заседании ООН, в котором РФ пытается снять с себя ответственность за нарастающий продовольственный кризис из-за блокады украинских портов в Черном море.
"Тема продовольственной безопасности является сейчас темой номер один. Байден лично сказал, что они найдут способ вывезти украинское зерно. А Украина с Российской Федерацией являются главными конкурентами по зерну в мире", — сказал советник.
В связи с этим, Арестович привел цитату командующего силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, который по поводу вывоза продовольствия из украинских портов заявил, что члены НАТО сами вольны принимать решения о приведении своего флота в Черное море.
"Если будет поставлен всерьез вопрос о деблокаде украинских портов и вывозе оттуда продовольствия, это означает непосредственное вовлечение сил НАТО в деблокаду Черного моря", — подчеркнул Арестович.
Советник главы ОП полагает, что в этом случае российские корабли не станут стрелять, потому что в таких случаях не стреляют, а договариваются. Как вариант, речь может идти о вооруженном сопровождении судов с зерном под конвоем стран НАТО.
Кроме того ввод флота Альянса поставит РФ в ситуацию, когда российские бомбардировщики уже не смогут наносить удары с акватории Черного моря, поскольку военный конвой предусматривает использование не только флота, но и разведки и авиации сил НАТО.
"Возможно, сам факт наличия такой активности комплексной операции, которую будет проводить НАТО, покажит горячим головам Кремля перспективу дальнейшей эскалации в Украине. В любом случае, это будет сильный аргумент в перспективе развития этого конфликта", — подытожил Арестович.Важно
Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" призвали Россию немедленно разблокировать порты Украины из-за нарастающего продовольственного кризиса в мире. По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, угроза голода во многих странах увеличивается, но Украина готова и далее обеспечивать продовольственную безопасность.
Украинские военные 11 мая сообщили, что российские оккупанты вывозят зерно из территорий Николаевской и Херсонской областей. Вместо ведения активных боевых действий враг сконцентрировал усилия на мародерстве.