Оккупанты РФ вывозят зерно из Херсонской и Николаевской областей (видео)

Согласно информации украинских военных, российские оккупанты не предпринимают попыток продвигаться вперед. Вместо этого враг сконцентрировал свои усилия на разграблении уже оккупированной территории.

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На временно-оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей российские оккупанты прекратили вести бои на линии соприкосновения и сосредоточились на мародерстве местного населения. Об этом сообщается на странице оперативного командования "Юг" в Facebook.

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В сообщении украинских военных отмечается, что враг не ведет активных наступательных действий на линии столкновения, аккумулирует силы и пытается восстановить пораженную технику.

"В то же время, на оккупированных территориях Херсона и Николаева параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" продолжается тотальное мародерство оккупационных властей. Зерно, технику, имущество, людей оккупанты угоняют, вывозят в Россию. Выявленных активистов с проукраинской позицией пытают, а за отказ сотрудничать — расстреливают", — сообщает командование южного региона.

Также сообщается, что все выезды из оккупированных городов закрыты.

Что касается Одесской области, то там украинские военные продолжают вести работу по выявлению диверсантов, а ситуация в приграничном районе с Приднестровьем остается контролируемой и спокойной. Однако, вражеские корабли, которые продолжают находиться в северо-западной части Черного моря, продолжают нести угрозу ракетных ударов.

Ранее Фокус рассказывал, что украинская разведка узнала, куда и как оккупанты вывозят зерно из Украины. В Харьковской области российским военным в вывозе зерна помогают местные коллаборационисты. Помимо этого противник похищает и овощи — картофель, капусту и свеклу.

Также мы рассказывали о том, получат ли украинские аграрии компенсации за вывезенное в Россию зерно. Чтобы получить компенсацию, собирать доказательства нужно уже сейчас.