Крым, РФ и Сирия: разведка узнала, куда и как оккупанты вывозят зерно из Украины

В Харьковской области российским военным в вывозе зерна помогают местные коллаборационисты. Помимо этого противник похищает и овощи — картофель, капусту и свеклу.

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Российские военные продолжают вывоз зерна с оккупированной территории Украины — эпизоды кражи урожая фиксируются в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Грузовики с зерновыми направляются в сторону оккупированного Крыма и на территорию РФ. Также часть из похищенного уже доставляется по Средиземному морю, предположительно, в Сирию. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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По данным ведомства, в Пологах Запорожской области оккупанты похитили из хранилищ зерно и семена подсолнечника для доставки на территорию РФ. С этой же целью в направлении Каменки Днепровской вывозится урожай из Энергодара.

"Под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым", — сообщили в разведке.

Также в селе Волохов Яр Харьковской области пособники оккупантов помогают вывозить зерно из ангаров — машины с урожаем отправляются на российскую границу. Помимо этого известно о вывозе 1,5 тыс. тонн зерновых на зерновозах "Крымзернотранс" из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.

Украинская разведка также выяснила, что кроме зерна российские военные в больших объемах вывозят в Крым овощи, в частности, свеклу, картофель и капусту.

"В настоящее время известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", — добавили в ГУР Минобороны Украины.

Напомним, 7 мая Силы обороны Запорожской области сообщили, что оккупанты начали вывоз подсолнечного масла с завода в Пологах. Продукция предназначалась для отправки за границу.

Также мы писали, что российское судно "Матрос Позынич" загрузилось 27 тыс. тонн пшеницы в оккупированном Севастополе и последовало в египетский порт Александрия. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что украинские дипломаты помешали РФ доставить зерно в Египет. РФ направила судно с украденным урожаем в сторону Ливана и Сирии, в связи с чем украинский МИД просил ливанские и сирийские органы арестовать груз, если корабль зайдет в их порты.