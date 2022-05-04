Россия пыталась вывезти из Севастополя в Египет пшеницу, украденную в Украине (фото)

Судно, названное в честь погибшего в Сирии российского военного, загрузило 27 тыс. тонн пшеницы в Севастополе. Украинские дипломаты помешали "экспорту".

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Росcийское судно "Матрос Позынич", названное в честь погибшего в Сирии 29-летнего морского десантника, загрузилось пшеницей в оккупированном Севастополе и последовало в египетский порт Александрия. Об этом свидетельствует мониторинг сайта "Миротворец".

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Судно загрузили 27 тыс. тонн пшеницы. По данным MarineTraffic, 23 апреля оно прошло Босфор и направилось в Керченский пролив. С 24 по 27 апреля судно находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций.

"Матрос Позынич" снялся с якоря 27 апреля и после выхода из Керченского пролива выключил систему идентификации АИС. Судно на следующий день заметили в оккупированном Севастополе у зернового терминала стивидорной компании "Авлита". В реестрах РФ фирму отметили как "Авал".

Корабль Севастополь 30 апреля с пшеницей, судовой транспондер включили на следующий день, а в АИС указали порт назначения Александрия.

[ + – ] После выхода из Керченского пролива судно выключило систему идентификации АИС

"Ответственность за преступление по организации нарушения Государственной границы Украины лежит на капитане судна "Матрос Позынич" — Николае Александровиче Елагине", – проинформировал "Миротворец".

Украинские дипломаты помешали "экспорту" зерна в Александрию

Министерство иностранных дел Украины в комментарии "Экономической правде" подтвердило, что Россия вывезла 27 тыс. тонн зерна. Спикер МИД Олег Николенко отметил, что украинские дипломаты помешали РФ доставить зерно в Александрию.

Российская сторона направила судно с украденным зерном в сторону Ливана и Сирии. МИД Украины просил ливанские и сирийские органы арестовать украденный груз, если корабль зайдет в их порты, сообщил Николенко.

По его словам, разорение временно захваченных населенных пунктов в Херсонской области и вывоз оттуда зерна и сельскохозяйственной техники, подрывает продовольственную безопасность Украины и значительной части мира.

Исходя из последних данных MarineTraffic, судно было на стоянке у порта Кавказ и 4 мая последовало в направлении Бейрута.

[ + – ] Судно приналежит российсой компании ООО "Крейн Марин Контрактор"

История судна "Матрос Позынич"

Судно Матрос Позынич" назван именем погибшего в Сирии российского морского десантника. С 2004 года он служил в 22-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, неоднократно участвовал в боевых действиях в Чечне. С 2014 года оккупант был в 810-й отдельной бригаде морской пехоты в оккупированном Севастополе.

В 2015 году солдат погиб при проведении спасательной операции после сбития российского Су-24М, пересекшего границу Турции. Теперь судно, которое приналежит российсой компании ООО "Крейн Марин Контрактор", под его именем занимается контрабандными рейсами в оккупированный Крым.

Напомним, что РФ потеряла сторожевое судно "Расул Гамзатов" при переходе к Азовскому морю. Левую линию валов вывели из строя, а буксир согнул лопасть левого винта.

Западные экономисты считают, что из-за полномасштабной войны в Украине в некоторых странах могут начаться бунты из-за повышения цен на продукты.