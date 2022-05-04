UA
UA
Разделы
Материалы
Экономика Российско-украинская война

Россия пыталась вывезти из Севастополя в Египет пшеницу, украденную в Украине (фото)

815
Матрос Позынич, судно рф, судно Матрос Позынич
Фото: vesselfinder.com

Судно, названное в честь погибшего в Сирии российского военного, загрузило 27 тыс. тонн пшеницы в Севастополе. Украинские дипломаты помешали "экспорту".

Росcийское судно "Матрос Позынич", названное в честь погибшего в Сирии 29-летнего морского десантника, загрузилось пшеницей в оккупированном Севастополе и последовало в египетский порт Александрия. Об этом свидетельствует мониторинг сайта "Миротворец".

Судно загрузили 27 тыс. тонн пшеницы. По данным MarineTraffic, 23 апреля оно прошло Босфор и направилось в Керченский пролив. С 24 по 27 апреля судно находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций.

"Матрос Позынич" снялся с якоря 27 апреля и после выхода из Керченского пролива выключил систему идентификации АИС. Судно на следующий день заметили в оккупированном Севастополе у зернового терминала стивидорной компании "Авлита". В реестрах РФ фирму отметили как "Авал".

Корабль Севастополь 30 апреля с пшеницей, судовой транспондер включили на следующий день, а в АИС указали порт назначения Александрия.

Матрос Позынич, судно рф, судно Матрос Позынич
После выхода из Керченского пролива судно выключило систему идентификации АИС

"Ответственность за преступление по организации нарушения Государственной границы Украины лежит на капитане судна "Матрос Позынич" — Николае Александровиче Елагине", – проинформировал "Миротворец".

Украинские дипломаты помешали "экспорту" зерна в Александрию

Министерство иностранных дел Украины в комментарии "Экономической правде" подтвердило, что Россия вывезла 27 тыс. тонн зерна. Спикер МИД Олег Николенко отметил, что украинские дипломаты помешали РФ доставить зерно в Александрию.

Российская сторона направила судно с украденным зерном в сторону Ливана и Сирии. МИД Украины просил ливанские и сирийские органы арестовать украденный груз, если корабль зайдет в их порты, сообщил Николенко.

По его словам, разорение временно захваченных населенных пунктов в Херсонской области и вывоз оттуда зерна и сельскохозяйственной техники, подрывает продовольственную безопасность Украины и значительной части мира.

Исходя из последних данных MarineTraffic, судно было на стоянке у порта Кавказ и 4 мая последовало в направлении Бейрута.

Матрос Позынич, судно рф, судно Матрос Позынич
Судно приналежит российсой компании ООО "Крейн Марин Контрактор"

История судна "Матрос Позынич"

Судно Матрос Позынич" назван именем погибшего в Сирии российского морского десантника. С 2004 года он служил в 22-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, неоднократно участвовал в боевых действиях в Чечне. С 2014 года оккупант был в 810-й отдельной бригаде морской пехоты в оккупированном Севастополе.

В 2015 году солдат погиб при проведении спасательной операции после сбития российского Су-24М, пересекшего границу Турции. Теперь судно, которое приналежит российсой компании ООО "Крейн Марин Контрактор", под его именем занимается контрабандными рейсами в оккупированный Крым.

Напомним, что РФ потеряла сторожевое судно "Расул Гамзатов" при переходе к Азовскому морю. Левую линию валов вывели из строя, а буксир согнул лопасть левого винта.

Западные экономисты считают, что из-за полномасштабной войны в Украине в некоторых странах могут начаться бунты из-за повышения цен на продукты.