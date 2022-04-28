Вторжение РФ в Украину может спровоцировать продуктовые бунты в мире, — экономисты

Боевые действия только усугубили ситуацию на рынке, поскольку на Украину и Россию, которые не могут отправить свою сельскохозяйственную продукцию, приходится более 25% от всего мирового экспорта пшеницы.

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Полномасштабное вторжение ВС РФ и боевые действия в Украине спровоцировали повышение цен на продукты, что может привести к беспорядкам в других странах мира. Об этом говорится в статье финского издания yle.

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Профессор Патрисия Жустино, которая работает старшим научным сотрудником в исследовательском институте при Университете ООН, считает, что между ростом цен на продовольствие и массовыми беспорядками существует определенная связь. Экономист не исключает, что в некоторых странах возможны бунты из-за резкого подорожания отдельных продуктов.

В статье yle сказано, что цены на продовольствие были достаточно высокими накануне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, а боевые действия лишь усугубили ситуацию на хлебном рынке. Журналисты напоминают, что Киев и Москва считаются важными производственными регионами, на которые приходится более 25% от всего уровня мирового экспорта пшеницы.

В качестве примера авторы статьи привели инфографику, на которой можно увидеть долю Украины и России в мировом экспорте в 2018–2020 годах (Auringonkukkaöljy — подсолнечное масло, Vehnä — пшеница, Ohra — ячмень, Auringonkukka — подсолнух, Maissi — кукуруза).

[ + – ] Доля России и Украины в мировом экспорте в 2018–2020 годах

Специалист-исследователь Центра природных ресурсов Чаба Яншик называет ситуацию на мировом рынке сложной, поскольку из-за полномасштабных боевых действий большой объем сельскохозяйственной продукции не дойдет до нужных адресатов. Более того, будущий урожай не будет таким успешным, как в прошлые года, из-за непрекращающихся обстрелов на юге и востоке Украины.

"Потрясения на продовольственном рынке, вызванные войной, особенно серьезны для стран, которые зависят от импорта продовольствия и которые ранее импортировали, например, пшеницу из Украины и России. К таким странам относятся Египет, Турция, Судан и Нигерия. Когда цена на импортное зерно поднимается до невиданного прежде уровня, роль государства становится сложным", — говорится в статье издания.

[ + – ] Экспорт российской и украинской пшеницы в 2019 году

Профессор Патрисия Жустино не исключает, что продовольственные бунты также могут охватить Эфиопию и Шри-Ланку, в которых цены на ключевые продукты уже выросли в несколько раз. Вместе с этим, беспорядки можно предотвратить, если правительства выше указанных стран вмешаются в ситуацию и введут программы социального обеспечения населения.

"Проблема, однако, заключается в том, что многие страны с формирующимся рынком все еще восстанавливаются после пандемии COVID-19 и уже имеют большие долги. Поэтому запуск социальных программ может быть очень затруднен. Например, страны-экспортеры нефти находятся в лучшем положении, чтобы извлечь выгоду из более высоких цен на нефть. Для кризиса цен на продовольствие и его последствий важно, останется ли торговля на мировом рынке продовольствия свободной. Торговлю сельскохозяйственной продукцией сейчас нельзя ограничивать, поскольку это усугубит ситуацию. Однако ограничения уже введены. Например, Сербия ограничила экспорт пшеницы и кукурузы. Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, запретила экспорт своего товара", — подытожили авторы в своем материале.

Ранее Фокус в своей статье подробно объяснял, почему Украина летом 2022 рискует остаться без собственных овощей.

В другом материале Фокус разбирался, как полномасштабное вторжение ВС РФ остановило торговлю Украины с миром.