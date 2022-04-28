Вторгнення РФ в Україну може спровокувати продуктові бунти у світі, — економісти

Бойові дії лише погіршили ситуацію на ринку, оскільки на Україну та Росію, які не можуть відправити свою сільськогосподарську продукцію, припадає понад 25% усього світового експорту пшениці.

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Повномасштабне вторгнення ЗС РФ та бойові дії в Україні спровокували підвищення цін на продукти, що може призвести до заворушень в інших країнах світу. Про це йдеться в статті фінського видання yle.

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Професорка Патрісія Жустіно, яка працює старшою науковою співробітницею в дослідному інституті при Університеті ООН, вважає, що між зростанням цін на продовольство та масовими заворушеннями існує певний зв'язок. Економістка не відкидає, що в деяких країнах можливі бунти через різке подорожчання деяких продуктів.

У статті yle сказано, що ціни на продовольство були досить високими напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України, а бойові дії лише погіршили ситуацію на хлібному ринку. Журналісти нагадують, що Київ та Москву вважають важливими виробничими регіонами, на які припадає понад 25% усього рівня світового експорту пшениці.

Як приклад, автори статті навели інфографіку, на якій можна побачити частку України та Росії у світовому експорті у 2018–2020 роках (Auringonkukkaöljy — олія, Vehnä — пшениця, Ohra — ячмінь, Auringonkukka — соняшник, Maissi — кукурудза).

[ + – ] Частка Росії та України у світовому експорті у 2018–2020 роках

Фахівець-дослідник Центру природних ресурсів Чаба Яншик називає ситуацію на світовому ринку складною, оскільки через повномасштабні бойові дії великий обсяг сільськогосподарської продукції не дійде до потрібних адресатів. Щобільше, майбутній урожай не буде таким успішним, як у минулі роки, через безперервні обстріли на півдні та сході України.

"Потрясіння на продовольчому ринку, спричинені війною, особливо серйозні для країн, які залежать від імпорту продовольства і раніше імпортували, наприклад, пшеницю з України та Росії. До таких країн належать Єгипет, Туреччина, Судан і Нігерія. Коли ціна на імпортне зерно підійметься до небаченого раніше рівня, роль держави стає складною", — йдеться в статті видання.

[ + – ] Експорт російської та української пшениці у 2019 році

Професорка Патрісія Жустіно не відкидає, що продовольчі бунти також можуть охопити Ефіопію та Шрі-Ланку, де ціни на ключові продукти вже зросли в кілька разів. Разом з цим, заворушенням можна запобігти, якщо уряди вище названих країн втрутяться в ситуацію та запровадять програми соціального забезпечення населення.

"Проблема, однак, полягає в тому, що багато країн з ринком, що формується, все ще відновлюються після пандемії COVID-19 і вже мають великі борги. Тому запуск соціальних програм може бути дуже ускладнений. Наприклад, країни-експортери нафти знаходяться в кращому положенні, щоб отримати вигоду із вищих цін на нафту. Для кризи цін на продовольство та його наслідків важливо, чи залишиться торгівля на світовому ринку продовольства вільною. Торгівлю сільськогосподарською продукцією зараз не можна обмежувати, оскільки це погіршить ситуацію. Проте обмеження вже ввели. Наприклад, Сербія обмежила експорт пшениці та кукурудзи. Індонезія, найбільший у світі виробник пальмової олії, заборонила експорт свого товару", — підсумували автори у своєму матеріалі.

Раніше Фокус у своїй статті докладно пояснював, чому Україна влітку 2022 року ризикує залишитися без власних овочів.

В іншому матеріалі Фокус розбирався, як повномасштабне вторгнення ЗС РФ зупинило торгівлю України зі світом.