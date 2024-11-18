Як змінилися ціни на овочі та фрукти для українців: експерти відповіли (інфографіка)

Експерти зазначають падіння цін на продукти серед овочевих культур, а фрукти стали дорожче для українців протягом останнього тижня моніторингу.

Фахівці відзначають зміну динаміки ціноутворення популярних овочів та фруктів серед українських покупців. Про це йдеться у звіті компанії EastFruit.

За оцінками спеціалістів, ціни на продукти мають різноспрямовану динаміку. За останній тиждень подешевшали картопля, морква, білокачанна та цвітна капуста, цибуля, огірки, гарбуз, кріп, петрушка та салат. Водночас ціни на томати, солодкий перець, пекінську капусту та броколі зросли.

Порівняльна таблиця цін на овочі та фрукти за останні два тижні (фото: EastFruit)

Також аналітики відзначили зміну цін на продукти у фруктово-ягідному сегменті: подорожчали яблука, груші та гранат. В той самий час, ціни на виноград, мандарин, апельсини, лимони та хурму знизилися.

Експерти пояснюють таку динаміку сезонним попитом, зменшенням дефіциту на деякі групи товарів і активний збір врожаїв низки культур — як тепличних, так і тих, що були імпортного походження.

Динаміка цін за останні два тижні (фото: EastFruit)

Нагадаємо, Фокус писав, що в Нацбанку зробили прогноз щодо цін на продукти. В головному банківському регуляторі вважають, що поліпшення ситуації з інфляцією прогнозується до весни 2025 року, коли з'явиться новий врожай, що сповільнює зростання цін на сирі продукти.

Також ми розповідали, що ціни на продукти зростають шаленими темпами. Прогнози експертів безрадісні: попри цінові рекорди, які ми спостерігаємо вже зараз, подальше подорожчання харчів неминуче.