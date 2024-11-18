Как изменились цены на овощи и фрукты для украинцев: эксперты ответили (инфографика)

Эксперты отмечают падение цен на продукты среди овощных культур, а фрукты стали дороже для украинцев в течение последней недели мониторинга.

Специалисты отмечают изменение динамики ценообразования популярных овощей и фруктов среди украинских покупателей. Об этом говорится в отчете компании EastFruit.

По оценкам специалистов, цены на продукты имеют разнонаправленную динамику. За последнюю неделю подешевели картофель, морковь, белокочанная и цветная капуста, лук, огурцы, тыква, укроп, петрушка и салат. В то же время цены на томаты, сладкий перец, пекинскую капусту и брокколи выросли.

Сравнительная таблица цен на овощи и фрукты за последние две недели (фото: EastFruit)

Также аналитики отметили изменение цен на продукты во фруктово-ягодном сегменте: подорожали яблоки, груши и гранат. В то же время, цены на виноград, мандарин, апельсины, лимоны и хурму снизились.

Эксперты объясняют такую динамику сезонным спросом, уменьшением дефицита на некоторые группы товаров и активный сбор урожаев ряда культур — как тепличных, так и тех, что были импортного происхождения.

Динамика цен за последние две недели (фото: EastFruit)

Напомним, Фокус писал, что в Нацбанке сделали прогноз по ценам на продукты. В главном банковском регуляторе считают, что улучшение ситуации с инфляцией прогнозируется до весны 2025 года, когда появится новый урожай, что замедляет рост цен на сырые продукты.

Также мы рассказывали, что цены на продукты растут бешеными темпами. Прогнозы экспертов безрадостны: несмотря на ценовые рекорды, которые мы наблюдаем уже сейчас, дальнейшее подорожание продуктов неизбежно.