Инфляция на продовольственном рынке: в Нацбанке сделали прогноз относительно цен на продукты

Улучшение ситуации с инфляцией прогнозируется к весне 2025 года, когда появится новый урожай, замедляющий рост цен на сырые продукты.

Низкий уровень урожайности, ухудшение качества овощей и фруктов, а также быстрое исчерпание запасов с прошлого года способствуют повышению цен на продукты. В результате, во второй половине текущего года цены значительно возросли, а темпы инфляции оказались выше, чем ожидал Национальный банк. Об этом говорится в данных НБУ.

Актуальные тенденции на продовольственном рынке Украины показывают стабильный рост цен на некоторые товары, такие как мясо, молочные изделия и кондитерские продукты. За последние месяцы стоимость переработанных продуктов питания возросла на 8,9% по сравнению с прошлым годом, что значительно превышает прогноз НБУ, который составлял 5,9% на июнь 2024 года.

Хотя сначала стоимость масла снизилась, однако затем произошел рост цен на масличные культуры. Длительное подорожание мяса также оказывает значительное влияние на общую инфляцию. Увеличение объемов экспорта продовольствия оказывает давление на внутренний рынок и цены.

В НБУ считают, что рост себестоимости продукции привел к увеличению оптовых цен на продукты, что в ближайшее время, вероятно, отразится на конечной стоимости для потребителей.

Цены на продукты питания продолжат оставаться высокими в ближайшее время. Особенно ожидается повышение стоимости мяса, молочных продуктов и хлебобулочных изделий. Снижение инфляции предполагается не раньше весны 2025 года, когда новый урожай поможет замедлить рост цен на сырьевые продукты. Ожидается, что к концу 2025 года инфляция на эти товары может уменьшиться до примерно 6%.

Дальше ожидается дальнейшее снижение инфляции благодаря наращиванию производства, улучшению логистики и снижению мировых цен на продовольствие. В таких условиях к 2026 году уровень продовольственной инфляции может снизиться до 3%.

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