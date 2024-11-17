Как изменятся цены на продукты до конца 2025 года: прогноз НБУ

Низкая урожайность, ухудшение качества овощей и фруктов, а также исчерпание запасов прошлого года привели к стремительному росту их цен.

Во второй половине 2024 года цены значительно выросли, причем темпы инфляции превзошли ожидания Национального банка Украины. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Основными причинами этого стали:

ограниченное предложение продовольствия;

увеличение государственных расходов;

быстрый рост зарплат;

углубление энергетического кризиса.

Необычно жаркое и сухое лето сильно отразилось на сельском хозяйстве. Сокращение урожайности, ухудшение качества фруктов и овощей, а также истощение прошлогодних запасов вызвали резкий рост цен на продукцию. Подорожание сырья, особенно зерновых культур, замедлило удешевление круп, но ускорило рост стоимости муки.

Недостаток кормов из-за засушливых условий также негативно повлиял на животноводство, что способствовало росту цен на молочные продукты и некоторые виды мяса.

Цены на сырые продовольственные товары

Анализ текущих тенденций на продовольственном рынке Украины показывает устойчивое повышение цен на ряд товаров, включая мясо, молочные продукты и кондитерские изделия. Основными факторами, способствующими резкому росту цен на готовую продукцию, стали значительное подорожание сырья и его дефицит на рынке.

За последние месяцы стоимость обработанных продуктов питания увеличилась на 8,9% в годовом исчислении, что значительно превысило прогноз Национального банка Украины, который составлял 5,9% в июне 2024 года.

График цен на продукты питания

Хотя вначале стоимость масла снизилась, последующий рост цен на масличные культуры привел к ускорению инфляции в этом сегменте. Продолжительное подорожание мяса также оказывает значительное влияние на общий рост цен на продукты питания. Увеличение объемов экспорта продовольствия добавляет давление на внутренний рынок и цены.

Эти факторы существенно отразились на производственных расходах в пищевой промышленности, особенно в молочной и мукомольной отраслях. Увеличение себестоимости продукции вызвало рост оптовых цен, который, вероятно, вскоре скажется на конечной стоимости для потребителя.

Специалисты ожидают, что инфляция на продовольственном рынке останется высокой в ближайшее время. В частности, вероятно подорожание мяса, молочных продуктов и мучных изделий. Улучшение ситуации с инфляцией прогнозируется к весне 2025 года, когда появится новый урожай, что должно замедлить рост цен на сырые продукты. По оценкам, к концу 2025 года инфляция на эти товары может снизиться до примерно 6%.

Далее ожидается дальнейшее снижение инфляции благодаря наращиванию производства, улучшению логистики и снижению мировых цен на продовольствие. При таких условиях, к 2026 году уровень продовольственной инфляции может снизиться до 3%.

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