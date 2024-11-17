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Экономика

Как изменятся цены на продукты до конца 2025 года: прогноз НБУ

Цены на продукты
Фото: "Информатор" | Цены на продукты

Низкая урожайность, ухудшение качества овощей и фруктов, а также исчерпание запасов прошлого года привели к стремительному росту их цен.

Во второй половине 2024 года цены значительно выросли, причем темпы инфляции превзошли ожидания Национального банка Украины. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Основными причинами этого стали:

  • ограниченное предложение продовольствия;
  • увеличение государственных расходов;
  • быстрый рост зарплат;
  • углубление энергетического кризиса.

Необычно жаркое и сухое лето сильно отразилось на сельском хозяйстве. Сокращение урожайности, ухудшение качества фруктов и овощей, а также истощение прошлогодних запасов вызвали резкий рост цен на продукцию. Подорожание сырья, особенно зерновых культур, замедлило удешевление круп, но ускорило рост стоимости муки.

Недостаток кормов из-за засушливых условий также негативно повлиял на животноводство, что способствовало росту цен на молочные продукты и некоторые виды мяса.

Цены на сырые продовольственные товары Fullscreen
Цены на сырые продовольственные товары

Анализ текущих тенденций на продовольственном рынке Украины показывает устойчивое повышение цен на ряд товаров, включая мясо, молочные продукты и кондитерские изделия. Основными факторами, способствующими резкому росту цен на готовую продукцию, стали значительное подорожание сырья и его дефицит на рынке.

За последние месяцы стоимость обработанных продуктов питания увеличилась на 8,9% в годовом исчислении, что значительно превысило прогноз Национального банка Украины, который составлял 5,9% в июне 2024 года.

График цен на продукты питания Fullscreen
График цен на продукты питания

Хотя вначале стоимость масла снизилась, последующий рост цен на масличные культуры привел к ускорению инфляции в этом сегменте. Продолжительное подорожание мяса также оказывает значительное влияние на общий рост цен на продукты питания. Увеличение объемов экспорта продовольствия добавляет давление на внутренний рынок и цены.

Эти факторы существенно отразились на производственных расходах в пищевой промышленности, особенно в молочной и мукомольной отраслях. Увеличение себестоимости продукции вызвало рост оптовых цен, который, вероятно, вскоре скажется на конечной стоимости для потребителя.

Специалисты ожидают, что инфляция на продовольственном рынке останется высокой в ближайшее время. В частности, вероятно подорожание мяса, молочных продуктов и мучных изделий. Улучшение ситуации с инфляцией прогнозируется к весне 2025 года, когда появится новый урожай, что должно замедлить рост цен на сырые продукты. По оценкам, к концу 2025 года инфляция на эти товары может снизиться до примерно 6%.

Далее ожидается дальнейшее снижение инфляции благодаря наращиванию производства, улучшению логистики и снижению мировых цен на продовольствие. При таких условиях, к 2026 году уровень продовольственной инфляции может снизиться до 3%.

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