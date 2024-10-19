В ближайшее время цены будут расти: в этом сомнений нет практически ни у кого. Но какие именно продукты подорожают больше всего и что было бі неплохо купить заранее? Об этом — в материале Фокуса.

Related video

В сентябре цены поставили рекорд, и это еще не конец. Эксперты прогнозируют рост стоимости овощей, молочных продуктов, алкоголя и говорят о 100-процентной закономерности: больше всего вырастут цены на самые дешевые товары, в то же время стоимость дорогих продуктов останется неизменной.

1.Картофель: нужно докопать за неделю

Цены на картофель растут из-за того, что в этом году урожай оказался почти на треть меньше, чем в прошлом году, к тому же качество ухудшилось из-за засухи и аномальной жары.

Засуха очень усложнила сбор картофеля

"Год назад картофель продавался по 12 грн на опте и 18 грн за килограмм в розницу, а сейчас цена в опте — 18 грн, в рознице — 25-26 грн, — отметил в разговоре с Фокусом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Сейчас на украинском рынке такие цены, что польский и литовский картофель не только спокойно проходят по своим ценам, но и сбивают наши".

По словам эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, опрос на прошлой неделе показал, что картофель уже выкопали 94% домохозяйств и 80% промышленных производителей. То есть промышленность немного отстает, но, говорит эксперт, у них неплохие шансы справиться за неделю-полторы.

Важно

Будем жарить польскую: эксперт Оксана Руженкова рассказала, насколько подорожает картофель зимой

"Дело в том, что через неделю нам обещают заморозки, а это не лучший момент для копки картофеля, — пояснила Руженкова в разговоре с Фокусом. — Ведь если выкопанную картошку оставить на улице, она подмерзнет".

Также не очень хорошие новости заключаются в том, что 5% домохозяйств пожаловались на плохое качество картофеля. Это означает, что они могут не прокормить себя и будут докупать картофель на рынке, что будет добавлять давление на цены.

Сейчас на украинском рынке такие цены, что польский и литовский картофель не только спокойно проходят по своим ценам, но и сбивают наши

Кстати, добавила эксперт ВБ, есть еще один звоночек, говорящий о дальнейшем росте цен: фермеры не хотят заключать контракты сбыта продукции на сезон, даже если закупщики включают в него пункт о ежемесячном пересмотре цены. Аграрии надеются, что этот сезон станет для них "золотым".

2. Овощи борщового набора: добавят треть цены

По словам Олега Пендзина, цены на овощи также будут расти, но все же стремительного подорожания не ожидается. До конца года овощи борщового набора будут в среднем дороже на 30-35% по сравнению с прошлым годом.

Цены на картофель и на другие овощи борщового набора прежде всего зависят от погоды.

Важно

Безумные цены: 10 весомых факторов, которые поднимут ценники к зиме

"Если страну завалит снегом, или пойдут сильные дожди, логистика подорожает, приход импорта усложнится, соответственно цены будут расти быстро, — объясняет экономист. — Если же будет более-менее нормальная погода, цены будут расти медленнее. Но в любом случае тот же картофель не будет продаваться по 50 грн за кило, потому что цены ограничит покупательная способность населения".

В ближайшее время, прежде всего, будут дорожать самые дешевые продукты

3. Макароны и крупы: дешевое станет дорогим

Эксперты уверенно прогнозируют, что в ближайшее время, прежде всего, будут дорожать самые дешевые продукты. А это не только овощи борщового набора, но и хлеб, макароны, крупы и тому подобное. Главных причин здесь две.

Во-первых, напоминает аналитик Даниил Монин, на стоимость логистических расходов влияет рост акцизов на топливо. И, прежде всего, это будет влиять именно на подорожание самых дешевых товаров, потому что стоимость перевозки килограмма веса у них составляет большую долю ценника.

Из-за снижения доходов пищевые привычки украинских потребителей переживают большие изменения

Вторая причина заключается в снижении доходов украинцев. Из-за этого пищевые привычки украинских потребителей переживают большие изменения.

"Сейчас многие потребители, которые ранее со своими средними доходами покупали мясо, рыбу и молочку, переходят в группу людей с низкими доходами, которые потребляют преимущественно хлеб и картофель, — пояснил в разговоре с Фокусом Олег Пендзин. — Соответственно, спрос на дешевые продукты, а вместе с ними и цены, растут. Ведь теперь в сегменте самых дешевых продуктов к людям с низким уровнем доходов добавляются люди со средним уровнем доходов. В то же время стоимость более дорогих продуктов остается неизменной".

Важно

Украинцы остались без субсидии на коммунальные услуги в сентябре: в чем причина

4. Сливочное масло: подорожает из-за сезонности и проблем с электричеством

Цены на сливочное масло уже потянулись вверх, и рост будет продолжаться. На это влияют все факторы вместе — как сезонные проблемы, так и логистические.

"На рост стоимости молочки также влияют проблемы с электричеством, — добавляет Оксана Руженкова. — Плюс новый фактор — повышение налогов, который повлияет на фермеров и переработчиков".

Цены на сливочное масло уже потянулись вверх, и рост будет продолжаться Фото: 2day.kh.ua

Относительно мяса мнения экспертов разные. По мнению Руженковой, мясо может немного прибавить в цены, а вот Олег Пендзин считает, что это не более, чем мечты производителей. Мясо дорожать не будет просто потому, что у людей нет денег, говорит эксперт. Однако на его стоимость могут повлиять отключения электроэнергии в зимние месяцы.

5. Алкоголь: есть причины для роста стоимости

Законопроектом №11416-д о внесении ряда изменений в Налоговый кодекс Украины предусмотрено повышение отпускных и розничных цен на алкогольные напитки на 50%. В "Укрсадвинпроме" уже отметили, что это положительно скажется на алкогольном рынке страны, так как не только приведет к повышению налоговых поступлений в госбюджет, но и решит вопрос с фальсифицированной продукцией. Ведь сейчас на прилавках украинских магазинов присутствует очень дешевое вино, которое имеет крайне низкое качество.

Самое дешевое вино в ближайшее время подорожает в полтора раза, а после этого начнет понемногу поднимать цены и средний ценовой сегмент

Таким образом можно прогнозировать, что самое дешевое вино в ближайшее время подорожает в полтора раза, считает Оксана Руженкова. А после этого начнет понемногу поднимать цены и средний ценовой сегмент.

"Наверняка повышение цен коснется не только вина, но и водки, коньяка, — считает эксперт ВБ. — Поэтому если сейчас не сориентироваться и не сделать запасы, под Новый год можно получить сюрприз".