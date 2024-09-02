Украинцы остались без субсидии на коммунальные услуги в сентябре: в чем причина

Если доходы украинцев увеличились или уменьшились более чем на 50%, размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет пересмотрен.

Related video

В августе в Украине был проведен перерасчет субсидий. В результате этого некоторые получатели помощи на оплату коммунальных услуг лишатся выплат с сентября. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Автоматический перерасчет субсидий проходит дважды в год — в марте и августе. Он проводится для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50 процентов, как в сторону увеличения, так и уменьшения.

При пересчете субсидии в августе учитывается среднемесячный совокупный доход за первый и второй кварталы текущего года. Этот показатель сравнивается с доходами за третий и четвертый кварталы прошлого года, так как именно этот период использовался при назначении субсидии с мая 2024 года.

Если доходы изменились более чем на 50%, размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет пересмотрен.

Важно отметить, что в то же время субсидию могут и отменить. Это произойдет, если у домохозяйства есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 680 гривен и нет договора о его реструктуризации.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.