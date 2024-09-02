Українці залишилися без субсидії на комунальні послуги у вересні: у чому причина

Якщо доходи українців збільшилися або зменшилися більш ніж на 50%, розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг буде переглянуто.

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У серпні в Україні було проведено перерахунок субсидій. Унаслідок цього деякі одержувачі допомоги на оплату комунальних послуг позбудуться виплат із вересня. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Автоматичний перерахунок субсидій відбувається двічі на рік — у березні та серпні. Він проводиться для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50 відсотків, як у бік збільшення, так і зменшення.

Під час перерахунку субсидії в серпні враховується середньомісячний сукупний дохід за перший і другий квартали поточного року. Цей показник порівнюють із доходами за третій і четвертий квартали минулого року, оскільки саме цей період використовували під час призначення субсидії з травня 2024 року.

Якщо доходи змінилися більш ніж на 50%, розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг буде переглянуто.

Важливо зазначити, що водночас субсидію можуть і скасувати. Це станеться, якщо домогосподарство має борг за оплату житлово-комунальних послуг у розмірі від 680 гривень і не має договору про його реструктуризацію.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.