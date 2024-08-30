Субсидії в Україні: чи продовжать платити виплати у вересні

Субсидію можна оформити і на управління багатоквартирними будинками.

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У вересні субсидії для українців продовжуватимуть нараховувати, але залишається питання про те, чи будуть вони фактично виплачені. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Українці продовжуватимуть отримувати субсидії, які можна буде використовувати для оплати житлових і комунальних послуг, а також для придбання скрапленого газу та твердого або рідкого пічного палива. Також передбачено можливість оформлення субсидії на управління багатоквартирними будинками.

Субсидія покриває витрати на постачання та розподіл таких послуг:

природний газ,

електроенергія,

тепло,

гаряча вода,

централізоване водопостачання та водовідведення.

Також цього місяця будуть доступні субсидії на поводження з побутовими відходами.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.