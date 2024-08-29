Деякі українці можуть втратити субсидії: як зберегти виплати

Основними причинами відмов у наданні субсидії є помилки у заяві чи декларації, неповний пакет документів чи заборгованість із комунальних послуг.

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Багато українців стикаються з труднощами при отриманні державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Причин цього може бути кілька. Про це повідомляє Урядовий портал.

Українцям часто відмовляють у отриманні державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у різних випадках. Основні причини відмов у наданні субсидій включають:

помилки у заяві чи декларації: якщо у наданих документах виявлено неточності, Пенсійний фонд України зобов'язаний повідомити про це заявника. На виправлення помилок приділяється 30 днів. Після закінчення цього терміну документи можуть бути повторно розглянуті для призначення субсидії; неповний пакет документів: у разі подання неповного пакета документів також надається 30 днів для їх доповнення; заборгованість із комунальних послуг: навіть невеликі борги за комунальні послуги можуть стати підставою для відмови у призначенні субсидії.

Щоб уникнути відмови в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг слід:

правильно скласти заяву та заповнити декларацію про доходи. Для консультацій можна звернутися до Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг;

зібрати усі необхідні документи. За консультацією щодо їх підготовки також можна звернутися до Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг;

своєчасно оплачувати комунальні послуги. Або укласти договір про реструктуризацію боргу, якщо він є.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього слід звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше у ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.