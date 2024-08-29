Некоторые украинцы могут потерять субсидии: как сохранить выплаты

Основными причинами отказов в предоставлении субсидии являются ошибки в заявлении или декларации, неполный пакет документов или задолженность по коммунальным услугам.

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Многие украинцы сталкиваются с трудностями при получении государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Причин для этого может быть несколько. Об этом сообщает Правительственный портал.

Украинцам часто отказывают в получении государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг в различных случаях. Основные причины отказов в предоставлении субсидий включают:

ошибки в заявлении или декларации: если в предоставленных документах обнаружены неточности, Пенсионный фонд Украины обязан уведомить об этом заявителя. На исправление ошибок отводится 30 дней. По завершению этого срока документы могут быть повторно рассмотрены для назначения субсидии; неполный пакет документов: в случае подачи неполного пакета документов, также предоставляется 30 дней для их дополнения; задолженность по коммунальным услугам: даже небольшие долги за коммунальные услуги могут стать основанием для отказа в назначении субсидии.

Чтобы избежать отказа в получении помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, следует:

правильно составить заявление и заполнить декларацию о доходах. Для консультаций можно обратиться в Пенсионный фонд Украины или в центр предоставления административных услуг;

собрать все необходимые документы. За консультацией по их подготовке также можно обратиться в Пенсионный фонд Украины или центр предоставления административных услуг;

своевременно оплачивать коммунальные услуги. Или заключить договор о реструктуризации долга, если он есть.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

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