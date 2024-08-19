Некоторые украинцы останутся без субсидий: кому не предоставят государственную помощь

Чтобы избежать отказа в субсидии, надо правильно написать заявление и заполнить декларацию о доходах, собрать все необходимые документы и своевременно платить за коммунальные услуги.

Related video

Некоторым украинцам могут прекратить выплаты, если они не будут соблюдать общие правила. Существуют несколько причин для прекращения государственной помощи. Об этом сообщает Правительственный портал.

Есть три основные причины:

ошибки в заявлении или декларации – если в предоставленных документах есть неточности, Пенсионный фонд Украины должен проинформировать об этом. На исправление ошибок дается 30 дней, после чего документы могут еще раз рассмотреть и назначить субсидию;

неполный пакет документов – в таком случае также предоставляется 30 дней, чтобы донести необходимые документы;

задолженность по коммунальным услугам – даже незначительные долги за коммуналку могут стать причиной отказа в субсидии.

Чтобы избежать отказа в субсидии, необходимо:

правильно написать заявление и заполнить декларацию о доходах;

собрать все необходимые документы;

своевременно платить за коммунальные услуги или заключить договор о реструктуризации долга в случае его наличия.

Оформить субсидию можно так:

через ПФУ – лично в сервисных центрах или по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія";

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительных органов местных советов.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.